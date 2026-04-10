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Formel-1-Beben: McLaren-Teamchef vor Wechsel zu Ferrari

Personalrochade

Formel-1-Beben: McLaren-Teamchef vor Wechsel zu Ferrari

10.04.26, 09:41
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In der Formel 1 kündigt sich das nächste Personal-Beben an.

Aufgrund der Absagen in Bahrain und Saudi-Arabien findet im April kein einziges Formel-1-Rennen statt, langweilig wird es in der Königsklasse aber auch so nicht. Wie berichtet, verliert der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen eine weitere Vertrauensperson bei Red Bull Racing. Gianpiero Lambiase, der langjährige Renningenieur des Niederländers, wird den Austro-Rennstall zum Ende der Saison 2027 verlassen und zu McLaren wechseln. Damit dürfte auch die Frage nach der Zukunft von Verstappen befeuert werden.

Rückkehr zu Ferrari

Lambiase soll der neue McLaren-Teamchef werden und Andrea Stella beerben. Wie die niederländische Zeitung „De Limburger“ und der englische „Telegraph“ berichten, könnte der Italiener nun zu Ferrari zurückkehren. Bei der Scuderia könnte Stella wiederum Teamchef Fred Vasseur beerben, der vor allem im letzten Jahr stark in der Kritik stand.

Lewis Hamilton Fred Vasseur
© Getty

Der Italiener soll sich allerdings bei McLaren sehr wohlfühlen. Es ist daher gut möglich, dass Stella und Lambiase ab der kommenden Saison zusammenarbeiten werden.

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