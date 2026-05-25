Auch Müller-Bruder verabschiedet sich vom FC Bayern

Nach Thomas Müller (36) verlässt auch sein Bruder Simon (33) den FC Bayern München. Er wolle sich neu orientieren und öfters seinen großen Bruder in Kanada besuchen.

Über zehn Jahre lang arbeitete Simon Müller als Fanbeauftragter beim deutschen Rekordmeister. Er begleitete die Bayern-Fans bei ihren Auswärtsspielen. Vor einigen Monaten hat er sich entschieden, den Verein zu verlassen.

Die Entscheidung fiel vor einigen Monaten, so "Bild". Er möchte sich beruflich neu orientieren. Ebenfalls würde Simon gerne seinen Bruder Thomas in Vancouver besuchen.

Eltern mit in Berlin

Seine letzte Dienstreise war das Pokalfinale in Berlin. Dort konnte er den Double-Sieg seines Klubs feiern. Anders als für Thomas gab es keine öffentliche Abschiedsfeier für Simon. Trotzdem waren Papa Gerhard und Mama Klaudia für ihn im Olympiastadion Berlin, um beim Abschied dabei zu sein.

Familie Müller war auch bei der anschließenden Titelfeier im "Kraftwerk" mit am Start. Die Bayern-Legende Thomas konnte leider nicht dabei sein. Er spielte selbst an diesem Tag. Mit seinen Vancouver Whitecaps hat er bei San Diego FC mit 4:2 gewonnen.