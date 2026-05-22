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Das sind die neuen Corona-Hotspots in Österreich - Bezirk Eferding in Oberösterreich
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Groß-Invest in OÖ

Energie-Zulieferer baut in Eferding 35-Millionen-Werk

22.05.26, 12:00
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Um 35. Mio. Euro wird das Werk von Coil Innovation ausgebaut. Das Unternehmen hat die Marke von  100 Mio. Euro Umsatz im Visier.

Die Coil Innovation GmbH hat am Freitag ihren Unternehmensausbau in Eferding in Oberösterreich eröffnet. Der Hersteller von Luftdrosselspulen zur Stromnetzstabilisierung investierte mehr als 35 Mio. Euro in das innerhalb eines Jahres realisierte Gebäude am Firmensitz. Damit kann das Unternehmen seine Produktionskapazität um 60 Prozent erhöhen, rund 75 Stellen - derzeit 210 Mitarbeitende - wurden und werden dadurch neu geschaffen, berichtete es anlässlich der Eröffnung.

2024/25 (per 31.3.) erzielte man einen Umsatz von 48,2 Mio. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr wird mit 74,2 Mio. Euro eine deutliche Umsatzsteigerung erwartet. Das EBIT belief sich 2024/25 auf 13,3 Mio. Euro, für 2025/26 rechnet man mit 19 Mio. Euro. Der Neubau umfasst eine Produktionshalle, ein Hochspannungsprüflabor, 35 neue Büroarbeitsplätze und eine Seilproduktion zur weiteren Erhöhung der Fertigungstiefe. Coil Innovation - Exportquote über 95 Prozent - profitiert momentan vom auch durch erneuerbare Energien notwendigen Stromnetzausbau, etwa der Verteilung von den Windparks an der Nord- und Ostsee nach Zentraleuropa.

Neue Möglichkeiten durch Hochspannungsprüflabor

"Wir visieren in den nächsten Jahren 100 Millionen Euro Umsatz an", sagte Stefan Hofer, der mit Alexander Gaun und Mitgründer Josef Eder seit September 2024 die Geschäftsführung bildet, im Gespräch mit der APA. Zuvor leitete Unternehmensgründer Alexander Grisenti, der nach wie vor am Unternehmen beteiligt ist, 20 Jahre lang die Geschäfte. Die bedeutendsten Gründe für den 2024 beschlossenen Ausbau waren Kapazitäts- und Umsatzwachstum sowie das Hochspannungsprüflabor, das neue technische Möglichkeiten eröffne und das größte Drosselspulen-Prüflabor Europas sei. Zudem diene die Erweiterung der Sicherstellung der globalen Wettbewerbsfähigkeit.

Coil Innovation entwickelt und produziert trockenisolierte Luftdrosselspulen für den internationalen elektrischen Energiemarkt. Sie sorgen für Netzstabilität, erleichtern die Integration erneuerbarer Energien und schützen moderne Stromnetze. Das Unternehmen beliefert Kundschaften wie Energieversorger, Anlagenbauer und Industrieunternehmen in mehr als 90 Ländern.

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