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Neu bei Spar: Bio-Bröseltopfen aus Kärnten
© SPAR/Gernot Gleiss

Lebensmittelhandel

Neu bei Spar: Bio-Bröseltopfen aus Kärnten

22.05.26, 11:04
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Vom Wurzerhof in Kärnten, dem ältesten Demeter-Betrieb Österreichs, kommt der SPAR Natur*pur Bio-Bröseltopfen erstmals österreichweit ins Kühlregal. Die Spezialität aus Bio-Heumilch ist ab sofort bei SPAR erhältlich  

Vom traditionsreichen Wurzerhof kommt eine besondere Neuheit in die österreichischen Supermärkte: der Spar Natur*pur Bio-Bröseltopfen. Der Betrieb nahe St. Veit an der Glan gilt als ältester Demeter-Hof Österreichs und arbeitet seit 1927 nach biologisch-dynamischen Prinzipien. 

Der Wurzerhof zeigt, wie sich Tradition und gelebte Nachhaltigkeit zukunftsfähig verbinden lassen. Die Kühe genießen eine wesensgerechte Haltung mit viel Auslauf und Weidegang.   

Der Wurzerhof zeigt, wie sich Tradition und gelebte Nachhaltigkeit zukunftsfähig verbinden lassen. Die Kühe genießen eine wesensgerechte Haltung mit viel Auslauf und Weidegang.   

© SPAR/Gernot Gleiss

Frisch vom Hof ins Kühlregal: Bio mit Geschichte aus Kärnten 
Der neue Bio-Bröseltopfen wird aus hofeigener Bio-Heumilch direkt am Hof hergestellt und zeichnet sich durch seine typisch trockene, krümelige Konsistenz aus. Diese entsteht durch ein besonders schonendes Verfahren, bei dem die Molke behutsam abgetrennt und der Topfen anschließend gepresst wird.

Die sorgfältige Verarbeitung der Bio-Heumilch erfolgt direkt am Hof.    

Die sorgfältige Verarbeitung der Bio-Heumilch erfolgt direkt am Hof.    

© SPAR/Gernot Gleiss

Tradition trifft moderne Nahversorgung
Mit der Einführung bringt Spar erstmals einen biodynamisch erzeugten Topfen österreichweit in den Handel. Die Partnerschaft mit dem Wurzerhof besteht bereits seit fünf Jahren und steht für Regionalität, Qualität und nachhaltige Landwirtschaft.
Erhältlich ist der Bio-Bröseltopfen bei Interspar österreichweit sowie in Kärnten und Osttirol bei Spar, Eurospar und Interspar.

Die sorgfältige Verarbeitung der Bio-Heumilch erfolgt direkt am Hof.    

Die sorgfältige Verarbeitung der Bio-Heumilch erfolgt direkt am Hof.    

© SPAR/Gernot Gleiss

Vielseitig in der Küche einsetzbar
Der Bio-Bröseltopfen ist ein Klassiker der Kärntner Küche und eignet sich besonders für traditionelle Kasnudeln, aber auch für süße Gerichte wie Topfenstrudel, Topfenknödel oder vielfältige Teig- und Füllvariationen. Mit einem Proteingehalt von rund 23 Prozent zählt er zudem zu den eiweißreichsten Produkten im Sortiment.

Nachhaltigkeit im MittelpunktAm Wurzerhof stehen Tierwohl, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Produktion im Fokus. Die Kühe werden artgerecht mit viel Auslauf und Weidegang gehalten, die Milch wird direkt am Hof verarbeitet. Damit geht der Betrieb über die EU-Bio-Standards hinaus und setzt ein starkes Zeichen für verantwortungsvolle Landwirtschaft in Österreich.

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