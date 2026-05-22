Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 116.60 aktien up +0.34% Andritz AG 73.50 aktien down -0.68% BAWAG Group AG 149.30 aktien up +0.2% CA Immobilien Anlagen AG 25.550 aktien equal +0% DO & CO Aktiengesellschaft 178.00 aktien down -3.05% EVN AG 29.000 aktien up +0.69% Erste Group Bank AG 98.15 aktien down -0.2% Lenzing AG 24.100 aktien equal +0% OMV AG 62.90 aktien up +0.16% Oesterreichische Post AG 31.600 aktien up +0.96% PORR AG 34.300 aktien up +0.59% Palfinger AG 33.200 aktien down -2.35% Raiffeisen Bank Internat. AG 46.100 aktien equal +0% SBO AG 35.150 aktien up +1.88% STRABAG SE 87.40 aktien up +2.82% UNIQA Insurance Group AG 16.620 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 61.75 aktien up +3.09% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.40 aktien equal +0% Wienerberger AG 22.580 aktien down -0.53% voestalpine AG 45.100 aktien down -1.27%
  1. oe24.at
  2. Business
Starbucks
© APA/dpa-Zentralbild/Ralf Hirschberger

Nach wenigen Monaten

Zu viele Fehler: Starbucks macht KI-Rückzieher

22.05.26, 07:43
Teilen

Die US-Kaffeehauskette Starbucks schafft eine KI-App zur Erfassung von Warenbeständen in Nordamerika wegen einer hohen Fehlerquote ab.  

Die erst vor neun Monaten eingeführte KI-gestützte Zählung in Filialen wurde zu Wochenbeginn eingestellt, wie es in einem internen Rundschreiben heißt und wie zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag bestätigten.

Konzernchef Brian Niccol hatte sich von der KI-Anwendung eine Vermeidung fortwährender Produktengpässe erhofft, die zu Umsatzeinbußen führen. Die App sollte helfen, Vorräte in den Filialen schneller zu dokumentieren. Stattdessen hatte sie jedoch häufig Artikel und deren Anzahl falsch erfasst, wie Reuters bereits im Februar berichtet hatte. So seien ähnliche Milchsorten verwechselt oder Sirupflaschen im Regal gar nicht erkannt worden.

Brian Niccol starbucks
© Getty

Starbucks teilte Reuters auf Anfrage mit, die Einstellung der KI-App beruhe auf der Entscheidung, die Warenzählung in allen Kaffeehäusern zu standardisieren. Man arbeite an häufigeren, täglichen Nachlieferungen in die Filialen sowie an weiteren Verbesserungen der Lieferkette. Noch vor wenigen Monaten hatte Starbucks erklärt, der KI-Einsatz habe die Produktverfügbarkeit in den Filialen verbessert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen