Neubau der Sattelbachbrücke in Heiligenkreuz im Zuge der B 11-Sanierung

In Heiligenkreuz wird die Brücke über den Sattelbach im Zuge der Landesstraße B 11 neu gebaut und eine Behelfsbrücke wird errichtet.

Am 13. Mai 2026 hat LAbg. Peter Gerstner in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer gemeinsam mit Bürgermeister Ing. Johannes Grasel und DI Markus Brunner (NÖ Straßen-dienst, Leiter der Abt. Brückenbau) den Baubeginn für den Neubau der Sattelbachbrücke im Zuge der B 11 in Heiligenkreuz vorgenommen und sich ein Bild von der Einhebung der Be-helfsbrücke gemacht.

Ausgangssituation

Bei dem Objekt B11.10 Sattelbach in Heiligenkreuz handelt es sich um ein einfeldriges Bogentrag-werk mit einer Gesamtstützweite von 12,80 m, welches im Jahr 1950 errichtet wurde. Auf Grund des mangelhaften Zustandes und den, für die heutigen Lastanforderungen nicht mehr entsprechenden Brückenquerschnittes, ist ein Neubau erforderlich.

Weiters kann durch den Neubau der Durchflussquerschnitt des Sattelbaches erhöht werden.

Neubau der Brücke

Das neue Tragwerk wird als 1-feldriges Rahmentragwerk mit einer Gesamtstützweite von

16,64 m errichtet. Die Fundierung erfolgt mittels Großbohrpfählen. Das neue Breitenband sieht einen einseitigen kombinierten Geh- und Radweg mit einer Gesamtbreite von 3,05 m und einer Fahrbahn-breite von ca. 7,30 m vor. Die Arbeiten haben im April 2026 begonnen, werden von der Fa. Haider & Co Hoch- und Tiefbau GmbH, 9241 Wernberg ausgeführt und werden rund 7 Monate andauern.

Die Gesamtbaukosten von rund € 1,2 Mio. werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Behelfsbrücke

Um die Einschränkung für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, wird für die Auf-rechterhaltung des Verkehrs eine Behelfsbrücke durch die Brückenmeisterei Alland errichtet. Die Verkehrsführung darauf erfolgt einstreifig mittels Ampelregelung. Die Ablösung für die erforderliche Grundbenützung trägt die Gemeinde Heiligenkreuz.Der NÖ Straßendienst ersucht die Anrainer und Verkehrsteilnehmer für ihr Verständnis wäh-rend der Bauarbeiten.