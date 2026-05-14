Für den guten Zweck: Franz Müllner zieht 200 Tonnen Stahl

Franz Müllner stellte am Mittwoch am Wolfgangsee einen ungewöhnlichen Weltrekord auf. Er zog gleich zwei Schiffe.

Franz Müllner hat in seinem Leben einige schwere Dinge gezogen, unter anderem Flugzeuge und ganze Züge. Nun hat der Tamsweger am Mittwoch um 19 Uhr sogar zwei Schiffe der Wolfgangsee-Schifffahrts-Flotte gezogen.

Müllner erklärte: „Ich möchte nicht nur ein Schiff ziehen, sondern gleich zwei Schiffe. Wenn du keine Gegenströmung hast und das Wasser ruhig ist, ist das Wegziehen das Ausschlaggebende. Dafür brauche ich meine Kraft zu 100 Prozent, damit ich die beiden Schiffe in Bewegung setzen kann.“

Schmetterlingskinder wurden Teil des Rekordes

Dafür zog Müllner die knapp 200 Tonnen der „MS Österreich“ und „MS Salzkammergut“ mit einem Zuggewicht von rund 250 Kilogramm über eine Distanz von 25 Metern über den Wolfgangsee. Der Weltrekord wird durch das Rekord-Institut für Deutschland offiziell anerkannt und zertifiziert. Für Müllner ist dies sogar der 64. Weltrekord.

© Salzburg AG Tourismus GmbH / Neumayr

© Salzburg AG Tourismus GmbH / Neumayr

Doch mit dieser Aktion wollte er nicht bloß einen Weltrekord aufstellen, sondern Schmetterlingskinder unterstützen. Schmetterlingskinder leiden an einer sehr seltenen und schmerzhaften Hautkrankheit. Beim Spektakel waren mehrere Kinder mit dieser Krankheit vor Ort und wurden sogar Teil des Rekordes. Sie durften nämlich auf den gezogenen Schiffen Platz nehmen.

"Für die Kinder gibt es eine tolle Feier“

Vor dem Rekordversuch sagte Müllner: „Die Kinder reisen mit ihren Familien aus Deutschland und Österreich an und werden dann vorne am Bug des Schiffes platziert. Damit sind Sie dann live beim Weltrekordversuch mit dabei und danach gibt es für die Kinder eine tolle Feier.“

© Salzburg AG Tourismus GmbH / Neumayr

Neben den Kindern konnten auch Spender, die Behandlungen von Schmetterlingskindern finanziell unterstützen wollten, an Bord der beiden Schiffe gehen. Mit dieser Aktion wurden Spenden für DEBRA Austria und das EB-Haus Austria in Salzburg, das als Kompetenzzentrum für Schmetterlingskinder gesammelt. Ende Mai soll die erreichte Spendensumme veröffentlicht werden.