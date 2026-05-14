Autofahrer fährt Bike-Polizisten nieder: Fahrerflucht

Der Streifenbeamter wurde schwer verletzt - die Fahndung nach dem bisher gewissenlosen Crash-Piloten, offenbar ein Tscheche, verlief bisher negativ. Er lief Hals über Kopf davon.

Ktn. Ein Pkw-Lenker hat am Mittwochnachmittag im Bezirk Klagenfurt-Land bei einer versuchten Verkehrskontrolle durch einen Streifenbeamten dessen Motorrad von hinten gerammt. Der Polizist stürzte und wurde mit schweren Verletzungen ins UKH Klagenfurt gebracht. Der Lenker hielt an und flüchtete zu Fuß, eine Fahndung blieb vorerst ergebnislos, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten den schweren Unfall eine Kollegen mit. Seine 27-jährige Beifahrerin ließ der Mann zurück.

Die "Weiße Maus" der Landesverkehrsabteilung wollte den Pkw mit tschechischem Kennzeichen gegen 13.15 Uhr in Krumpendorf zu einer Kontrolle stoppen und überholte ihn. Dabei dürfte der 29-jährige Autofahrer beschleunigt haben und auf den Beamten aufgefahren sein. Im Wagen wurden diverse Suchtmittel und zur Fahndung ausgeschriebene, ausländische Ausweisdokumente gefunden. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der geflüchtete Lenker keinen Führerschein besitzt.