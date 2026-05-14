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Schwer verletzt

Zwei Mädchen auf Moped frontal von Pkw erfasst

14.05.26, 09:13
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Die beiden Jugendlichen wurden auf die Straße geschleudert 

Bei einer Frontalkollision eines Autos mit einem Moped sind am Mittwochabend in Fügen (Bezirk Schwaz) zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Die beiden Mädchen im Alter von 15 und 14 Jahren wurden vom Moped auf die Straße geschleudert, wo sie liegen blieben.

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Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt in Krankenhäuser eingeliefert. Der 21-jährige Autofahrer, der das Moped beim Linksabbiegen übersehen hatte, kam laut Polizei ohne Verletzungen davon.

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Der Mann fuhr gegen 19.20 Uhr auf der Kleinbodenerstraße und beabsichtigte in die Kapfingerstraße einzubiegen. Weshalb er das entgegenkommende Zweirad mit den beiden Heranwachsenden nicht wahrnahm, stand vorerst nicht fest.

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Die 15-jährige Mopedlenkerin wurde mit dem Notarzthubschrauber nach Innsbruck geflogen, die 14-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebrac

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