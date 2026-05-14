Gewitter-Alarm: Hier kann es heute krachen

Der Feiertag fällt in weiten Teilen Österreichs ins Wasser.

Der Einfluss eines Tiefdruckgebiets bestimmt das Wetter am Feiertag und bringt überwiegend trübe Bedingungen. Nur im Osten und Südosten zeigen sich zeitweise kurze sonnige Abschnitte. In den übrigen Regionen dominieren dichte Wolken, dazu muss immer wieder mit Regen und einzelnen Schauern gerechnet werden. Besonders im Westen und Südwesten fällt verbreitet Niederschlag. Im Süden und Südosten können sich am Nachmittag zudem Gewitter entwickeln. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1600 Metern. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt aus wechselnden Richtungen. Die Temperaturen erreichen maximal 10 bis 18 Grad, wobei es im Osten am mildesten wird.

Freitagvormittag kann es ein paar Auflockerungen mit sonnigen Abschnitten geben, insgesamt sind am Fenstertag aber wieder viele Wolken anzutreffen. Dazu ist bis zum frühen Vormittag, vor allem im Nordosten und Osten, ab dem Nachmittag dann besonders im Westen und Süden, mit Regen und Regenschauern zu rechnen. Die Nachmittagstemperaturen liegen von West nach Ost zwischen acht und 18 Grad.

Italientief am Wochenende

Ein Italientief sorgt am Samstag für trübe und regnerische Wetterverhältnisse. Landesweit ist es von der Früh weg dicht bewölkt, die Sonne zeigt sich kaum. Vor allem im Westen und Nordwesten muss mit anhaltendem Regen gerechnet werden. Weiter im Osten und Süden gibt es weniger Niederschläge, hier lässt der Regen im Laufe des Nachmittags allmählich nach. Die Tageshöchsttemperaturen reichen von neun bis 17 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

Ein Tief über dem Balkan sorgt am Sonntag vor allem im Osten und Nordosten für viele dichte Wolken. Die Sonne zeigt sich kaum. Deutlich sonniger ist es im Süden, wo es meist trocken bleibt. Mit Niederschlag ist vor allem in den Nordstaulagen der Alpennordseite und im Nordosten zu rechnen, wobei der Regen am Nachmittag allmählich abklingt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen jeweils um etwa ein Grad über jenen des Vortages.