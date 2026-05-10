Legende John Cena führt neuen "Rapid-Titel" bei WWE ein

Die WWE hat mit dem Backlash-Event in Tampa Bay eine komplett neue Richtung eingeschlagen. Das stößt vor allem den hartgesottenen Fans sauer auf. Es gibt sogar einen neuen Titel.

Auch im Jahr 2026 war der Hype groß: Das große Samoaner-Main-Event zwischen Roman Reigns und seinem Cousin Jacob Fatu, wer wird der Tag-Team-Partner von Comedy-Wrestler Danhausen, rächt sich Trick Williams für den Tod des Lebkuchenmanns? UND: Was hat John Cena zu verkünden?

Erst zum zweiten Mal gab"s bei uns auf Netflix ein WWE-Premium-Live-Event auf Netflix zu sehen: Diesmal mit der günstigen Startzeit um Mitternacht. Viele Fans fieberten live mit - und wurden wohl schwer enttäuscht.

Das beste Match des Abends lieferten sich wohl Bron Breakker und Seth Rollins - mit dem besseren Ausgang für den jungen Steiner (Breakker) - für Rollins die zweite krachende PPV-Niederlage nach der Niederlage bei WrestleMania gegen Gunther.

Dann wurde es wild: Viele Fans erwarteten sich eine Fortführung der viralen Gingerbreadman-Story, doch Trick Williams besiegte mit Hilfe von Rapper Lil Yachty Sami Zayn um den US-Title - der erwartete Heel-Turn von Zayn blieb aber aus, am Ende saß er wie ein schwacher Verlierer vor dem Ring. Ein Heel-Turn hätte ihm wohl gutgetan, so wird es aber nix mit den Hoffnungen auf einen World-Title!

Für das dritte Match des Abends gab es große Hoffnungen bei der Internet-Wrestling–Community: Wer wird der Mystery-Partner von Danhausen gegen The Miz & Kit Wilson? Die WWE hat das Match wochenlang großartig mit Comedy-Segmenten aufgebaut, nur um es bei Backlash komplett an die Wand zu fahren. Kein Cody Rhodes, kein CM Punk, kein Oba Femi - einfach nur ein Zwerg aus der "Klon"-Maschine. Unter Maske steckte wohl der ehemalige El Torito, lieferte auch sehr beachtlich ab - trotzdem hätten sich die Fans einen anderen Partner gewünscht. Am Ende siegte Danhausen, weil aus der Klon-Maschine noch mehr "Mini-Hausens" auftauchten.

Nach den zwei großen Enttäuschungen war zumindest die Hoffnung auf die "weltbewegende" Ankündigung von John Cena groß: Ein Comeback? WrestleMania in Europa? Keine Chance! Ab jetzt gibt es einen neuen WWE-Titel - der so eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Es kommt der "John-Cena-Classic": Details wurden nicht verraten, es klingt aber nach einem Trostpreis in der Wrestling-Welt – ähnlich wie bei Rapid Wien im heimischen Fußball. Es geht nicht um Siege, sondern wer die meisten Fans hat, bekommt den Gürtel ...

Und natürlich passt es ins Bild, dass Roman Reigns sich in einer brutalen Schlacht gegen Jacob Fatu durchgesetzt hat.

Fatu zuckte nach seiner Niederlage komplett aus, setzte mehrmals den "verbotenen" Tongan Death Grip an – der Tribal Chief bleibt zwar Champion, wurde aber brutal auseinandergenommen. Die Story ist noch lange nicht zu Ende: Roman drohte, als er wieder bei Bewusstsein war: "Das war deine letzte Nacht hier!"