Mega-Überraschung: Ex-WWE-Superstar beim Prater Catchen

Absage-Schock für das Prater-Catchen! Praterpokal–Champion Tom Latimer kommt nicht nach Wien - doch es gibt hochkarätigen Ersatz!

Am Mittwoch verkündete Prater-Catchen-Boss Marcus Vetter, dass der ehemalige NWA-Champion und Praterpokal-Sieger Tom Latimer trotz Zusage nicht in den Prater kommen kann. "Terminliche Probleme", mehr wollte Vetter auf oe24-Anfrage nicht verraten. Klar ist: Der Praterpokal wird neu ausgekämpft!

Dann ließ das Wiener Wrestling-Mastermind gleich eine Bombe platzen. Denn das Prater-Catchen hat schon einen internationalen "Ersatzmann" verpflichtet.

© Prater Catchen

Der ehemalige WWE-Superstar Chris Masters kommt am 5. und 6. Juni ins legendäre Zelt bei der Liliputbahn. "Ja, die Gerüchte sind wahr! Wir freuen uns auf "The Masterpiece" in Wien", jubelt Vetter.

Masters ist vielen Fans aufgrund seiner berüchtigten Master-Lock-Challenge noch in Erinnerung, fast niemand konnte aus dem Aufgabegriff entkommen. Ebenso unvergessen: seine Fehde mit Shawn Michaels.

Nur mehr wenige Tickets

Wer sich die Auftritte von Chris Masters und weiteren Stars wie James Storm, "Bambikiller" Chris Raaber und vielen mehr nicht entgehen lassen will, sollte schnell zuschlagen, denn beide Tage des Prater-Catchen sind fast ausverkauft, es gibt nur mehr wenige Restkarten auf pratercatchen.at.