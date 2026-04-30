Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Bayern
© Getty

Gleich 7 Stars

Mega-Streichliste: Diese Spieler müssen den FC Bayern verlassen

Von
30.04.26, 07:10
Teilen

Beim deutschen Meister kündigen sich gleich sieben Abgänge im Sommer an. 

Der FC Bayern ist auf dem Weg zum historischen Triple. Die Meisterschaft hat man schon fixiert, im Pokal steht man im Finale und in der Champions League kommt es am kommenden Mittwoch zum Rückspiel-Showdown gegen Paris.

Im Hintergrund arbeitet man aber schon an Neuverpflichtungen für die kommende Saison, wobei weiterhin Newcastle-Star Anthony Gordon als Wunschspieler gilt. Gleichzeitig sollen aber auch zahlreiche Spieler den Verein verlassen.

Sieben Spieler sollen gehen

Wie die Sportbild berichtet, könnte es gleich sieben Spieler erwischen. Die Abgänge von Raphael Guerreiro und Leon Goretzka stehen bereits fest, zudem ist klar, dass Leihspieler Nicolas Jackson zu Chelsea zurückkehrt.

Kim

Kim Min-Jae hat seinen Stammplatz verloren und steht vor einer Rückkehr nach Italien

© Getty

Verkauft werden sollen zudem Verteidiger Min-jae Kim sowie die bereits in dieser Saison ausgeliehenen Joao Palhinha, Sacha Boey, Bryan Zaragoza, Arijon Ibrahimovic, Alexander Nübel und Daniel Peretz. Insgesamt erhofft man sich, dadurch an die 100 Millionen Euro einzunehmen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen