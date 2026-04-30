Mega-Streichliste: Diese Spieler müssen den FC Bayern verlassen

Beim deutschen Meister kündigen sich gleich sieben Abgänge im Sommer an.

Der FC Bayern ist auf dem Weg zum historischen Triple. Die Meisterschaft hat man schon fixiert, im Pokal steht man im Finale und in der Champions League kommt es am kommenden Mittwoch zum Rückspiel-Showdown gegen Paris.

Im Hintergrund arbeitet man aber schon an Neuverpflichtungen für die kommende Saison, wobei weiterhin Newcastle-Star Anthony Gordon als Wunschspieler gilt. Gleichzeitig sollen aber auch zahlreiche Spieler den Verein verlassen.

Sieben Spieler sollen gehen

Wie die Sportbild berichtet, könnte es gleich sieben Spieler erwischen. Die Abgänge von Raphael Guerreiro und Leon Goretzka stehen bereits fest, zudem ist klar, dass Leihspieler Nicolas Jackson zu Chelsea zurückkehrt.

Kim Min-Jae hat seinen Stammplatz verloren und steht vor einer Rückkehr nach Italien © Getty

Verkauft werden sollen zudem Verteidiger Min-jae Kim sowie die bereits in dieser Saison ausgeliehenen Joao Palhinha, Sacha Boey, Bryan Zaragoza, Arijon Ibrahimovic, Alexander Nübel und Daniel Peretz. Insgesamt erhofft man sich, dadurch an die 100 Millionen Euro einzunehmen.