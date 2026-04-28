Bayern-Knall: Mega-Flop kehrt nach München zurück

Mit diesem 'Neuzugang' haben die Bayern-Bosse nicht gerechnet.

Bereits im Jänner 2024 wurde Bryan Zaragoza von Granada verpflichtet, durchsetzen konnte sich der Spanier beim FC Bayern aber nie. Nachdem der 24-Jährige zuletzt an die Roma verliehen wurde, kehrt Zaragoza nun offenbar wieder nach München zurück.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, ziehen die Italiener die Kaufoption für den Offensivspieler nicht – der Transfer-Flop kehrt damit im Sommer wieder zu den Bayern zurück. Mit nur 191 Einsatzminuten in sechs Spielen und einer Vorlage blieb sein Einfluss zu gering für eine feste Verpflichtung.

Transfer-Flop

Für Bayern ist das eine schwierige Situation, da man ursprünglich mit einem dauerhaften Verkauf geplant hatte. Nun stehen die Münchner vor der Aufgabe, erneut eine Lösung zu finden – entweder durch einen Transfer oder eine weitere Leihe, zumal Zaragozas Perspektiven im stark besetzten Offensivkader begrenzt sind.

Auch finanziell ist die Entwicklung enttäuschend: Die mögliche Ablösesumme von 13 Millionen Euro entfällt, lediglich zwei Millionen Euro Leihgebühr konnten eingenommen werden. Damit hat sich die Investition von rund 17 Millionen Euro bislang nicht ausgezahlt.