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Robert Lewandowski
© Getty

Barca-Knall

Entscheidung um Robert Lewandowski (37) gefallen

Von
28.04.26, 07:16
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Der Vertrag des Star-Stürmers läuft im Sommer aus. 

Lange wurde bereits darüber spekuliert, nun scheint es fix zu sein. Wie die BBC berichtet, wird Robert Lewandowski den FC Barcelona im Sommer verlassen.

Der Pole wechselte 2022 vom FC Bayern zu den Katalanen und erzielte seither in 188 Spielen 118 Tore für Barcelona. In dieser Saison hat Lewandowski seinen Stammplatz aber verloren und musste immer öfter auf der Ersatzbank Platz nehmen. Nun kommt es offenbar zur Trennung.

Wiedersehen mit Alaba?

Wo der Star-Stürmer seine Karriere fortsetzt, ist noch offen. Nachdem lange Zeit über einen Wechsel zu Chicago Fire in die MLS spekuliert wurde, scheint nun der AC Milan in der Pole Position zu sein. Dort könnte es sogar zu einem Wiedersehen mit David Alaba kommen. Auch der ÖFB-Kapitän soll sich auf der Wunschliste der Italiener befinden.

Lewandowski Alaba
© Getty

Der FC Barcelona sucht unterdessen bereits einen Nachfolger im Sturm. Top-Kandidat soll dabei weiterhin Weltmeister Julián Álvarez von Atletico Madrid sein.

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