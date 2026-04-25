"Bayern-Allstars": Top-Klub will Triple-Trio im Sommer verpflichten

Gleich mehrere Triple-Helden des FC Bayern könnten im kommenden Transfersommer bei einem europäischen Fußball-Giganten wiedervereint werden.

2013 und 2020 krönte sich der FC Bayern München zum Triple-Sieger, mittlerweile stehen beim deutschen Rekordmeister kaum noch Spieler aus dieser Zeit im Kader. Mit Sven Ulreich, Manuel Neuer, Alphonso Davies, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Serge Gnabry sind es noch genau acht Spieler, die zumindest einmal in derselben Saison die Meisterschaft, den Pokal und die Champions League gewinnen konnten.

Thomas Müller musste seinen Heimatverein im Vorjahr verlassen, für Leon Goretzka neigt sich die Bayern-Ära mittlerweile auch dem Ende zu und hinter der Zukunft von Manuel Neuer steht immer noch ein großes Fragezeichen.

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Doch die Stars von damals sind heute teilweise immer noch heiß begehrt. So plant etwa ein internationaler Top-Klub im kommenden Sommer eine Reunion von drei Triple-Helden. Dabei könnte das Trio sogar ablösefrei verpflichtet werden.

Triple-Trio in Italien begehrt

Konkret geht es dabei um Barcelona-Torjäger Robert Lewandowski (37), der als einziger Spieler neben Johan Cruyff 2020 nicht nur das Triple holte, sondern in allen Bewerben auch noch Torschützenkönig wurde, ÖFB-Star David Alaba (33), der sogar bei beiden Triple-Coups der Bayern dabei war, und Leon Goretzka (31), der München mit Saisonende verlassen muss, weil sein Vertrag nicht verlängert wurde.

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Am "Bayern-Allstars"-Coup zum Schnäppchenpreis bastelt derzeit der AC Milan. Der 19-fache italienische Meister konnte in den letzten 15 Jahren nur ein einziges Mal die Serie A gewinnen (2022) und wartet seit 2007 sogar schon auf einen internationalen Titel.

Der siebenfache Champions-League-Sieger hat laut "Gazzetta dello Sport" die Fühler nach allen drei Spielern ausgestreckt. Während die Chancen der Rossoneri bei Alaba gut stehen, dürfte es bei Goretzka und Lewandowski hingegen zum Duell mit Erzrivale Juventus Turin kommen. Obwohl der Kontakt mit den Mailändern in beiden Fällen sehr intensiv sein soll, könnte es noch zum spannenden Wettbieten in Italien kommen.