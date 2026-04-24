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hiroki ito
© getty

Verkaufskandidat

Transfer-Überraschung: Bayern wollen Star-Verteidiger los werden

Von
24.04.26, 19:08
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Beim FC Bayern könnte es im Sommer zu Veränderungen kommen. Auch Hiroki Ito rückt dabei überraschend als möglicher Verkaufskandidat in den Fokus. 

Beim FC Bayern könnten im Sommer nicht nur neue Spieler kommen, sondern auch Abgänge ein Thema werden. Wie BILD-Fußballchef Christian Falk berichtet, gehört Hiroki Ito zu den möglichen Verkaufskandidaten beim Rekordmeister.

Verkauf bei Angebot möglich

Demnach seien die Münchner gesprächsbereit, sollte ein konkretes Angebot für den Innenverteidiger eingehen. Ein sofortiges Veto würde es offenbar nicht geben, stattdessen wären Gespräche möglich.

Fokus auf Transferplus

Vor allem finanziell könnte ein Transfer interessant sein. Bayern hatte Ito im Sommer 2024 für rund 23,5 Millionen Euro verpflichtet. Ein Verkauf käme nur infrage, wenn ein Interessent deutlich mehr bietet, da ein Transfer-Überschuss das Ziel ist.

Interesse aus England möglich

Besonders Vereine aus der Premier League könnten eine Rolle spielen. Klubs aus England gelten als zahlungskräftig, was die Situation für Bayern relevant machen könnte.

Verletzungen bremsen Entwicklung

Sportlich bringt Ito die Voraussetzungen mit, um sich durchzusetzen. Allerdings wurde seine Entwicklung immer wieder durch Verletzungen gestoppt. Ein Mittelfußbruch und ein Muskelfaserriss führten dazu, dass er lange ausfiel und keinen Rhythmus fand. Insgesamt absolvierte er bisher 27 Pflichtspiele.

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