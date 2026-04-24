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FC Bayern Eberl
© APA

Verhandlungen laufen

England-Star soll die Offensive der Bayern verstärken

24.04.26, 06:39
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Schnappt sich Bayern den nächsten Premier-League-Star?

Der deutsche Rekordmeister bastelt offenbar am nächsten Transfer-Coup für die Offensive. Nach Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz könnte im Sommer 2026 mit Anthony Gordon der nächste Kracher von der Insel nach München wechseln. Wie im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" enthüllt wurde, gibt es bereits konkrete Gespräche zwischen dem Verein und der Spielerseite des 25-jährigen Flügelstürmers. Gordon gilt als flexibler Backup für die Außenbahnen sowie das Sturmzentrum, was ihn für die Münchner besonders attraktiv macht.

Anthony Gordon
© Getty
 

Poker um die Ablösesumme

Aktuell gebe es jedoch noch Unstimmigkeiten beim Preis. Während bei Newcastle United Summen von bis zu 75 Millionen Pfund (rund 86 Millionen Euro) im Gespräch sind, sei das der Führungsetage an der Säbener Straße deutlich zu viel, berichtet "Bild". Der Plan sehe daher vor, erst ein Agreement mit Anthony Gordon (Anm. er hat in Newcastle Vertrag bis 2030) zu finden, um Newcastle bei den Verhandlungen unter Druck zu setzen. Da die Engländer aufgrund von Financial-Fairplay-Regeln und weil sie die Champions League nicht schaffen auf Einnahmen angewiesen sind, hofft Bayern, den Preis so drücken zu können.

Ein entscheidender Faktor beim möglichen Wechsel könnte ausgerechnet Bayerns Sturm-Star Harry Kane sein. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft soll laut dem "Bild"-Bericht bereits Kontakt zu seinem Landsmann aufgenommen haben. Kane fungiert hierbei als wichtiges Vorbild, zu dem englische Spieler aufschauen.

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