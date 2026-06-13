Doppelpack-Held darf nur wegen Zufall für USA kicken

Ein verrückter Zufall sorgt bei der WM für Jubel. Folarin Balogun schießt die USA zum perfekten Start, doch seine Karriere im US-Team hing vor der Geburt an einer Fluggesellschaft.

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Die USA träumen nach dem ersten Erfolg bei der Heim-WM im Jahr 2026 groß. Beim verdienten Sieg gegen den unauffälligen Gegner Paraguay wurde der 24-jährige Folarin Balogun zum absoluten Matchwinner. Mit einem sensationellen Doppelpack versetzte der Stürmer die begeisterten Fans in Inglewood bei Los Angeles in absolute Ekstase. Unter den Zuschauern im Stadion befanden sich sogar zahlreiche prominente Hollywoodstars, die den Stürmer lautstark feierten.

Flugverbot sorgt für Staatsbürgerschaft

Dass der Starstürmer heute überhaupt für das amerikanische Team auflaufen darf, verdankt er einer kuriosen Verkettung von Umständen vor seiner Geburt. Seine Mutter Florence reiste damals im siebten Schwangerschaftsmonat von London nach New York, um ihre Schwägerin zu besuchen. Der ursprüngliche Plan war eigentlich ganz einfach: Ein kurzer Familienbesuch, der normale Rückflug nach England und danach die geplante Geburt des Kindes in der Heimat. Bei der geplanten Rückreise nach London verweigerte eine Fluggesellschaft der schwangeren Frau jedoch das Boarding.

Die Entscheidung für Amerika

Ihr fehlte ein wichtiges ärztliches Attest ihres Londoner Arztes, welches die Flugtauglichkeit offiziell bestätigt hätte. Da sie das Dokument nicht rechtzeitig beschaffen konnte, musste sie in New York bleiben, wo sie wenige Wochen später ihren Sohn Folarin zur Welt brachte. Wer in den USA geboren wird, erhält automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Aufgrund seiner familiären Wurzeln hätte der Angreifer auch für Nigeria oder England auflaufen können. Er durchlief sogar sämtliche englische Nachwuchsstufen von der U17 bis zur U21.

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Vertrauen auf größter Bühne

Erst im Jahr 2023 entschied sich der talentierte Stürmer endgültig für die USA. Drei Jahre später zahlt er dieses Vertrauen auf der größten Bühne des Weltfußballs eindrucksvoll zurück. Mit seinen zwei wichtigen Toren schießt er die USA zum Auftaktsieg. Die amerikanischen Fans dürfen sich somit bei einer Fluggesellschaft bedanken, die einer hochschwangeren Frau einst das Boarding verweigerte und damit den Weg für den heutigen WM-Helden ebnete.