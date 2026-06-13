Gegen Jordanien
Über ÖFB-Stadion liegt unheimlicher Fluch
Am Mittwoch geht das rot-weiß-rote WM-Abenteuer in San Francisco gegen Jordanien los. Die ÖFB-Stars müssen sich im Levi's Stadium, das bei der WM unter dem Namen San Francisco Stadium läuft, allerdings vor einem vermeintlichen Fluch in Acht nehmen.
Die Arena ist eigentlich das Zuhause der San Francisco 49ers. Das NFL-Team aus Kalifornien wurde in den letzten Jahren immer wieder von bösen Verletzungen heimgesucht. Gleich in mehreren aufeinanderfolgenden Saisons verletzten sich die besten Spieler des Teams schwer und fielen monatelang aus.
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Fiese Verschwörungstheorie der Fans
Besorgte Anhänger des Teams stellten daraufhin eine Verschwörungstheorie auf. Fans und sogar vermeintliche Experten schoben die vielen Verletzungen auf ein großes Elektrizitätswerk. Dieses liegt direkt neben dem Stadion und dem Trainingsgelände der 49ers.
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Gefahr durch elektromagnetische Felder
Der Hintergrund dieser Theorie ist kurios. Die elektromagnetischen Felder der Anlage sollen den menschlichen Körper, den Schlaf und die Geweberegeneration negativ beeinflussen. Dadurch würden Spieler anfälliger für Verletzungen.
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