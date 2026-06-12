Alaba ist ein Top-Faktor, aber ...

oe24-Kommentar von Fußball-Experte Frenkie Schinkels.

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Auftakt. Was habe ich mit Lothar Matthäus gemeinsam? Sicher nicht die Anzahl der Länderspiele, aber offensichtlich liest der Loddar meine oe24-Kolumne. Denn seit einer Woche fordere ich an dieser Stelle: Alaba darf zum WM-Auftakt nicht in die Start-Elf. Grund: Wir brauchen gegen Jordanien Spieler die hoch verteidigen können, damit wir unser System richtig umsetzen können. Da sehe ich Danso und Lienhart ganz klar in der Pole-Position.

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Defensiv-Verhalten wurde nicht besser

Alaba ist für mich einer der besten spielerischen Verteidiger aller Zeiten. Aber nach der Verletzung ist sein defensives Verhalten nicht besser geworden. Daher würde ich Teamchef Ralf Rangnick den Rat geben, Alaba nicht aufzustellen. Der Kapitän ist beim ÖFB als Leitwolf ein Faktor, aber aktuell nicht am Rasen. Und wenn ein Weltmeister wie Matthäus das auch so sieht, dann kann ich nicht so falsch liegen.