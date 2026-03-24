Liverpool-Paukenschlag: Superstar verlässt Anfield im Sommer

Liverpool-Star Mohamed Salah hat sein Aus bei den Reds verkündet. In einer Videobotschaft teilte der 33-jährige Ägypter mit, dass seine Zeit in England im Sommer endet.

Mohamed Salah hat nach einer schwierigen Spielzeit bei Liverpool eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Der ägyptische Nationalspieler informierte die Fans darüber, dass er Anfield im kommenden Sommer verlassen wird. Die Nachricht verbreitete der Angreifer über eine Videobotschaft auf seinem X-Account, um sich direkt an die Anhänger des Klubs zu wenden.

Emotionale Worte an Fans

In dem Video erklärte Salah sichtlich bewegt: "Hallo zusammen. Leider ist der Tag gekommen. Dies ist der erste Teil meines Abschieds: Ich werde Liverpool am Ende der Saison verlassen." Der Superstar betonte dabei die tiefe Verbindung, die er in den vergangenen Jahren zum Verein und der Stadt aufgebaut hat. Auch für Fans in Österreich, die die Premier League intensiv verfolgen, markiert dieser Schritt das Ende einer prägenden Ära im internationalen Fußball.

Liverpool als pure Leidenschaft

Der 33-Jährige hob hervor, dass der Verein für ihn weit mehr als nur ein Arbeitsplatz war. Salah sagte dazu: "Ich wollte damit beginnen, zu sagen, dass ich mir nie hätte vorstellen können, wie tief dieser Verein, diese Stadt, diese Menschen Teil meines Lebens werden würden. Liverpool ist nicht nur ein Fußballverein. Es ist eine Leidenschaft. Es ist eine Geschichte. Es ist ein Geist. Ich kann es niemandem in Worten erklären, der nicht Teil dieses Vereins ist."

Schwierige Saison geht zu Ende

Die Entscheidung folgt auf eine Phase, die für den Torjäger sportlich nicht immer einfach war. Trotz der Herausforderungen der aktuellen Saison bleibt Salah eine zentrale Figur in der Geschichte der Reds. Er verglich die Situation im Video fast schon philosophisch mit der Schulzeit und Sitzordnungen, wobei er auch Scottie Scheffler erwähnte, um die Beständigkeit und den Wettbewerb im Sport zu verdeutlichen. Mit seinem Abgang im Sommer verliert die Premier League eines ihrer bekanntesten Gesichter.