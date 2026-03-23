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Zinedine Zidane
© Getty

Deal steht

Trainer-Hammer: Zidane-Comeback ist fix

23.03.26, 10:44
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Jetzt ist es fix: Nach fünf Jahren Pause kehrt Zinedine Zidane auf die Trainerbank zurück.

Derzeit sind mehrere internationale Top-Klubs auf Trainersuche. Neben Manchester United und Real Madrid könnte auch beim FC Chelsea, dem FC Liverpool oder sogar bei Premier-League-Krösus Manchester City der Platz auf der Trainerbank frei werden. Ein Star-Coach, der immer wieder gehandelt wird, dürfte nun seine Zukunft endgültig entschieden haben: Zinedine Zidane.

Es ist ein offenes Geheimnis, das nun offenbar Gewissheit ist: Zinedine Zidane wird der nächste Nationaltrainer von Frankreich. Wie die gut informierte französische Zeitung Le Parisien berichtet, haben sich der 53-Jährige und der französische Fußballverband (FFF) bereits mündlich geeinigt. Zidane wird das Amt unmittelbar nach der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 antreten.

Seit seinem Abschied von Real Madrid im Mai 2021 – vor mehr als 1.700 Tagen – war Zidane ohne Trainerjob. Zwar wurde er immer wieder mit Top-Klubs wie Manchester United in Verbindung gebracht, doch sein großes Ziel war stets die "Équipe Tricolore". "Ich möchte eines Tages der Cheftrainer der französischen Mannschaft sein", erklärte Zidane bereits in der Vergangenheit öffentlich.

Deschamps verabschiedet sich nach 14 Jahren

Der Weg für Zidane wird frei, da der aktuelle Amtsinhaber Didier Deschamps, der mit seinem Nachfolger 1998 als Spieler schon Weltmeister wurde, nach der WM in den USA, Mexiko und Kanada zurücktreten wird. Deschamps formte Frankreich seit 2012 zu einer absoluten Weltmacht und gewann 2018 den WM-Titel. "Ich bin für bis 2026 eingeplant, danach wird es enden, weil es irgendwann enden muss", stellte Deschamps bereits im Vorjahr klar.

Zidane Dechamps
© Getty

Für Frankreichs Superstars wie Kylian Mbappé dürfte die Bestellung von Zidane ein Traum-Szenario sein. Jetzt gilt der volle Fokus der Franzosen aber noch der anstehenden Weltmeisterschaft, wo Deschamps zum Abschluss noch einmal den Titel holen will.

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