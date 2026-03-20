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Zlatan
© Getty

Gemeinsam mit Henry

WM-Kracher: Zlatan schnappt Klopp Mega-Job weg

20.03.26, 11:52
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Kurz vor der Weltmeisterschaft 2026 sorgt eine überraschende Personalentscheidung für Aufsehen in der Fußballwelt: Zlatan Ibrahimović hat sich einen der begehrtesten TV-Jobs gesichert – und dabei offenbar niemand Geringeren als Jürgen Klopp ausgestochen. 

Lange galt Klopp, Head of Global Soccer bei Red Bull, in US-Medien als Top-Favorit für eine Expertenrolle beim Sender Fox Sports. Doch nun ist klar: Statt des charismatischen Trainerstars wird Zlatan Ibrahimović das Turnier für den US-Sender begleiten. Eine Entscheidung, die durchaus als echter Coup gewertet werden kann. Zlatan übernimmt die große Bühne

Die Schweden-Legende, bekannt für seine selbstbewusste und oft provokante Art, kündigte seinen neuen Job standesgemäß selbst an. In einem Video, in dem er auf einem Löwen durch Hollywood schwebt, ließ er verlauten: „Nicht nur die FIFA-Weltmeisterschaft ist bei Fox zu sehen, sondern auch Zlatan.“ Unterstützt wird der 44-Jährige dabei von Thierry Henry – seinem früheren Weggefährten aus Barcelona-Zeiten – und Moderatorin Rebecca Lowe. Ein Super-Trio, das nicht nur Expertise, sondern auch ordentlich Starpower mitbringt. Analyse trifft Show – und Zlatan steht einmal mehr im Rampenlicht.

Klopp wechselt Sender 

Für Jürgen Klopp bedeutet diese Entwicklung eine kleine Niederlage im Medienpoker. Der frühere Erfolgstrainer war laut Berichten lange im Rennen um die Fox-Rolle, entschied sich letztlich jedoch für ein Engagement bei MagentaTV. Dort wird er Teil des deutschen WM-Teams sein und die Spiele für ein europäisches Publikum analysieren. Auch Namen wie David Beckham kursierten zwischenzeitlich als mögliche Kandidaten – doch am Ende machte Ibrahimović das Rennen.

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