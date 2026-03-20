"Ich hoffe auch": Top-Favorit auf ManU-Job hat sich entschieden

Seit Ruben Amorim bei Manchester United Anfang des Jahres entlassen wurde, läuft es bei den Red Devils wieder. Dennoch ist noch nicht klar, wer nächstes Jahr auf der Trainerbank im Old Trafford Platz nehmen wird.

Seit Vereins-Legende Michael Carrick am 13. Jänner den Posten als Interimstrainer bei Manchester United übernommen hat, treten die "Red Devils" wie ausgewechselt auf. Mittlerweile liegt man in der Tabelle auf Rang drei und träumt nach mehreren Krisenjahren sogar schon wieder vom ersten Meistertitel seit 2013.

Mit welchem Trainer man im Norden Englands nächstes Jahr an den Start gehen will, ist allerdings noch offen. Nach dem enormen Leistungsaufschwung zuletzt ist es auch denkbar, dass Carrick selbst im Amt bleibt und eine Chance bekommt.

Immer wieder wurden große Namen wie Zinedine Zidane, Xabi Alonso, Luis Enrique oder auch Oliver Glasner genannt, unterschrieben ist bislang noch nichts. Die Verantwortlichen wollen sich mit der Entscheidung Zeit lassen.

Fan konfrontiert Coach

Nun dürfte sich aber einer der Spitzenkandidaten für das Traineramt entschieden haben und hat das sogar schon öffentlich mitgeteilt. PSG-Coach Enrique wurde von einem Fan direkt auf die Gerüchte angesprochen. "Ich hoffe, du bleibst bei PSG für eine lange Zeit", so der Anhänger. Der Erfolgstrainer antwortete kurz, aber vielsagend: "Ich auch."

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Der junge Autogrammjäger ließ nicht locker und wollte ein klareres Bekenntnis. Er fragte, ob der Spanier "also nicht zu United" gehe. Die 55-jährige Barca-Legende lachte und fuhr in seinem Auto weiter. Somit können die ManU-Bosse wohl den ersten Trainer von ihrer Kandidatenliste streichen.