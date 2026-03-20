ÖFB-Schock: WM ohne Public Viewing am Wiener Rathausplatz

Die Vorfreude auf die Fußball-WM ist groß, ist die rot-weiß-rote Auswahl doch erstmals seit 1998 wieder bei einer Endrunde mit dabei. Das große Aber: Ausgerechnet in Wien bleibt die Fanmeile vorm Rathausplatz heuer aus.

Österreich spielt endlich wieder um den Titel der Fußball-WM mit - zum ersten Mal seit 28 Jahren. Stattfinden wird das Spektakel der Superlative diesmal in den USA, Kanada und Mexiko. Trotz der für Mitteleuropa ungewöhnlichen Zeiten stellen sich die Gastronomen hierzulande auf volle Lokale ein.

Gespielt wird in der Gruppenphase gegen Jordanien (16. Juni um 6 Uhr früh in Österreich), Argentinien (22. Juni um 19 Uhr) und Algerien (28. Juni um 4 Uhr). Sehr zur Freude der Fans, die darin eine machbare Aufgabe sehen. Entsprechend sehnen sie die drei Begegnungen herbei.

Ein jeher Wermutstropfen bremst die Euphorie zumindest ein wenig: Wie die Stadt Wien nun bekannt gab, wird es heuer kein offizielles Public Viewing am Rathausplatz geben. Schuld daran sind die für die Zuseher eben vorwiegend frühmorgendlichen Anstoßzeiten.