Sportgala in Grafenwörth: NÖ feiert seine 169 Champions

Was für ein Abend! Das Haus der Musik in Grafenwörth verwandelte sich am Montag in eine Festbühne für Niederösterreichs Sportlegenden – 169 Staatsmeister wurden geehrt, die 2024 alles gegeben haben!

Die Zahlen sprechen für sich: 122 Einzeltitel, 39 Gruppensiege, 8 Mannschaftstitel – Niederösterreich ist eine echte Sportgroßmacht! Von Beachvolleyball über Schwimmen bis hin zu Basketball und Handball: Die Vielfalt der Sieger zeigt, wie breit und stark die NÖ-Sportszene aufgestellt ist.

Landbauer mit Kampfansage für den Sport

© SPORTLAND Niederösterreich

Sportlandesrat Udo Landbauer (FPÖ) fand emotionale Worte: "Hinter jedem dieser Erfolge stehen harte Arbeit, unermüdlicher Leistungswille und echte Leidenschaft." Und weiter: "Die 169 Staatsmeistertitel zeigen, wofür unser Bundesland steht: Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Teamgeist."

Die Stars des Abends

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Unter den Geehrten: echte Publikumslieblinge!

Dorina & Ronja Klinger – das Beachvolleyball-Duo, das ganz Österreich begeistert

Julia Syslo & Valentin Bayer – Niederösterreichs Schwimm-Asse

Josef Riegler – Rollstuhl-Tennis-Star und Vorbild für eine ganze Generation

Auch die Teams räumen ab!

Gefeiert wurden außerdem die Diving Ducks (Baseball), die Duchess Klosterneuburg (Basketball) und die Handballerinnen von Hypo NÖ – drei Mannschaften, drei Titel, eine Botschaft: NÖ gewinnt auch im Team! Fazit: 169 Staatsmeister, ein Bundesland, eine Botschaft – Niederösterreich ist und bleibt Sportland Nummer eins!