Sportgala in Grafenwörth: NÖ feiert seine 169 Champions

Was für ein Abend! Das Haus der Musik in Grafenwörth verwandelte sich am Montag in eine Festbühne für Niederösterreichs Sportlegenden – 169 Staatsmeister wurden geehrt, die 2024 alles gegeben haben!
Die Zahlen sprechen für sich: 122 Einzeltitel, 39 Gruppensiege, 8 Mannschaftstitel – Niederösterreich ist eine echte Sportgroßmacht! Von Beachvolleyball über Schwimmen bis hin zu Basketball und Handball: Die Vielfalt der Sieger zeigt, wie breit und stark die NÖ-Sportszene aufgestellt ist.
Landbauer mit Kampfansage für den Sport
Sportlandesrat Udo Landbauer (FPÖ) fand emotionale Worte: "Hinter jedem dieser Erfolge stehen harte Arbeit, unermüdlicher Leistungswille und echte Leidenschaft." Und weiter: "Die 169 Staatsmeistertitel zeigen, wofür unser Bundesland steht: Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Teamgeist."
Die Stars des Abends
Unter den Geehrten: echte Publikumslieblinge!
- Dorina & Ronja Klinger – das Beachvolleyball-Duo, das ganz Österreich begeistert
- Julia Syslo & Valentin Bayer – Niederösterreichs Schwimm-Asse
- Josef Riegler – Rollstuhl-Tennis-Star und Vorbild für eine ganze Generation
Auch die Teams räumen ab!
Gefeiert wurden außerdem die Diving Ducks (Baseball), die Duchess Klosterneuburg (Basketball) und die Handballerinnen von Hypo NÖ – drei Mannschaften, drei Titel, eine Botschaft: NÖ gewinnt auch im Team! Fazit: 169 Staatsmeister, ein Bundesland, eine Botschaft – Niederösterreich ist und bleibt Sportland Nummer eins!