Spieler am Boden: Fan-Eklat bei Abstiegs-Showdown

Schock-Szenen beim Abstiegs-Showdown zwischen dem GAK und BW Linz.

Beim Abstiegs-Showdown zwischen BW Linz und GAK (HIER im LIVE-TICKER) liegen nicht nur am Platz die Nerven blank. Je länger das Spiel dauerte, umso unruhiger wurde es auch auf den Rängen.

Schon im Vorfeld wurde das Spiel zum Hochrisikospiel von der Polizei eingestuft. Doch bereits während die Linzer Kicker dem 2:0-Rückstand hinterherlaufen mussten, eskalierte die Situation auf der Tribüne.

Unrühmlicher Höhepunkt war eine längere Unterbrechung. GAK-Spieler Pines wurde von einem Becher direkt ins Gesicht getroffen und ging darauf unter Schmerzen zu Boden. Nur dank eines Reflexes von Torhüter Stolz konnte ein zweiter Treffer verhindert werden.