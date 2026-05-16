Spieler am Boden: Fan-Eklat bei Abstiegs-Showdown

Schock-Szenen beim Abstiegs-Showdown zwischen dem GAK und BW Linz.
Beim Abstiegs-Showdown zwischen BW Linz und GAK (HIER im LIVE-TICKER) liegen nicht nur am Platz die Nerven blank. Je länger das Spiel dauerte, umso unruhiger wurde es auch auf den Rängen.
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Schon im Vorfeld wurde das Spiel zum Hochrisikospiel von der Polizei eingestuft. Doch bereits während die Linzer Kicker dem 2:0-Rückstand hinterherlaufen mussten, eskalierte die Situation auf der Tribüne.
Unrühmlicher Höhepunkt war eine längere Unterbrechung. GAK-Spieler Pines wurde von einem Becher direkt ins Gesicht getroffen und ging darauf unter Schmerzen zu Boden. Nur dank eines Reflexes von Torhüter Stolz konnte ein zweiter Treffer verhindert werden.