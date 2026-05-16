Lothar Matthäus verkündet WM-Sensation um Manuel Neuer

Die Comeback-Sensation ist perfekt: Laut Sky-Experte Lothar Matthäus kehrt Manuel Neuer für die WM ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurück.

Fußball-Deutschland jubelt auf: Manuel Neuer feiert sein Nationalteam-Comeback. Das verkündet zumindest Sky-Experte Lothar Matthäus nach dem Bundesliga-Finale.

In den letzten Tagen pfiffen es die Spatzen schon von den Dächern, dass der 40-jährige Torhüter im WM-Großkader des DFB stehen soll. Nach dem letzten Meisterschaftsspiel wurde der ehemalige Welttorhüter mit Fragen dazu gelöchert und blieb stets zurückhaltend.

Immerhin gab er zu, dass er immer wieder Kontakt mit Bundestrainer Julian nagelsmann habe. Matthäus ist sich sicher, dass die Rückkehr ins DFB-Tor perfekt ist: "Ein Nein hätte er sagen können. Wenn ich in Urlaub fahre, fahre ich in Urlaub – und wenn er nicht zur WM fährt, sagt er nein."

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Coup nach Verlängerung

Erst am Freitag verkündeten die Bayern, dass Neuer noch ein weiteres Jahr im Trikot des FC Bayern feiern wird. Nun könnte ihm sogar das 1er-Trikot bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko winken. Dort möchte er seine großartige Karriere mit dem zweiten Weltmeister-Titel körönen.

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Bereits zuvor wurde gemunkelt, dass Nagelsmann bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio am Abend die Nachricht offiziell verkünden wird