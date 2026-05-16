Neue Wende im WM-Poker um Manuel Neuer (40)

Bereits heute könnte alles klar werden.

Manuel Neuer hat auch mit 40 Jahren noch nicht genug vom Profi-Fußball. Der Langzeit-Torhüter und Kapitän hat seinen auslaufenden Vertrag bei Bayern München um ein weiteres Jahr bis Sommer 2027 verlängert, gab der deutsche Meister am Freitag bekannt. Zuletzt hatten sich die Anzeichen bereits verdichtet, dass Neuer sein Karriereende weiter verschieben werde. Aus der deutschen Nationalmannschaft ist der Clubkollege von ÖFB-Legionär Konrad Laimer bereits 2024 zurückgetreten.

In den vergangenen Wochen und Monaten war aber immer wieder über ein DFB-Comeback für die anstehende WM in Nordamerika spekuliert worden. Neuer hat aber bisher abgewiegelt. Laut einem Sky-Bericht steht der 40-Jährige allerdings auf der provisorischen, 55 Namen umfassenden und nicht-öffentlichen Kaderliste, die der DFB der FIFA übermittelt hat. Sein 26-köpfiges, endgültiges WM-Aufgebot gibt Teamchef Julian Nagelsmann nächsten Donnerstag (21. Mai) bekannt.

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Kehrt Neuer nur dann zurück?

Die Neuer-Bombe könnte aber bereits am heutigen Samstag fallen. Julian Nagelsmann ist zu Gast im ZDF-Sportstudio und könnte dort das Comeback offiziell verkünden. Bereits im Dezember 2023 nutzte der Bundestrainer diese Bühne, um die Rückkehr von Toni Kroos zu verkünden.

Laut BILD ist ein Neuer-Comeback zwar möglich, ein anderes Szenario derzeit aber wahrscheinlicher. So könnte der Bayern-Goalie nur dann zurückkehren, wenn sich die bisherige Nummer 1 Oliver Baumann verletzt. Neuer wurde deshalb vorsorglich auf die 55er-Liste gesetzt.