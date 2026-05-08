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Mount Dukono
© AFP

Indonesien

Drei Wanderer sterben bei Vulkanausbruch

08.05.26, 08:30
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Bei einem Vulkanausbruch in Indonesien sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.  

Bei den Opfern handle es sich um Wanderer, die trotz Warnungen in dem Gebiet auf der Insel Halmahera unterwegs waren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei Opfer stammen demnach aus dem Ausland. Zehn weitere Wanderer werden nach Polizeiangaben vermisst.

Nach dem Ausbruch des Vulkans Dukono stieg eine hohe Aschewolke in den Himmel auf. Wegen einer verstärkten Aktivität des Vulkans war das Gebiet rund um den Dukono im April für Besucher gesperrt worden.

Indonesien liegt mit seinen fast 130 aktiven Vulkanen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.

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