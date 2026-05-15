Manuel Neuer (40): Jetzt ist alles fix

Der 40-jährige Star-Goalie hängt noch eine Saison an.

Es zeichnete sich bereits in den letzten Wochen ab – nun scheint alles unter Dach und Fach zu sein. Wie die BILD am Freitag berichtet, wird Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um eine weitere Saison verlängern. Dafür nimmt der 40-Jährige auch Gehaltseinbußen in Kauf.

Gleichzeitig soll Neuer helfen, seinen Nachfolger Jonas Urbig (22) zu einem Weltklasse-Torhüter auszubilden. Dafür soll Neuer in der kommenden Saison auch mehr Partien als zuletzt an Urbig abgeben.

Comeback im DFB-Team?

Unterdessen zeichnet sich auch ein DFB-Comeback des Star-Goalies an. Neuer befindet sich auf der vorläufigen WM-Kaderliste von Julian Nagelsmann. In den kommenden Tagen soll nun eine Entscheidung fallen, ob der 40-Jährige wirklich zur Weltmeisterschaft in die USA fährt. Am Samstag ist der Bundestrainer Gast im ZDF Sportstudio und könnte dort den Tormann-Hammer bereits offiziell verkünden.