Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Manuel Neuer
© Getty

Bayern-Knall

Manuel Neuer (40): Jetzt ist alles fix

Von
15.05.26, 06:20
Teilen

Der 40-jährige Star-Goalie hängt noch eine Saison an. 

Es zeichnete sich bereits in den letzten Wochen ab – nun scheint alles unter Dach und Fach zu sein. Wie die BILD am Freitag berichtet, wird Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um eine weitere Saison verlängern. Dafür nimmt der 40-Jährige auch Gehaltseinbußen in Kauf.

Gleichzeitig soll Neuer helfen, seinen Nachfolger Jonas Urbig (22) zu einem Weltklasse-Torhüter auszubilden. Dafür soll Neuer in der kommenden Saison auch mehr Partien als zuletzt an Urbig abgeben.

Comeback im DFB-Team?

Unterdessen zeichnet sich auch ein DFB-Comeback des Star-Goalies an. Neuer befindet sich auf der vorläufigen WM-Kaderliste von Julian Nagelsmann. In den kommenden Tagen soll nun eine Entscheidung fallen, ob der 40-Jährige wirklich zur Weltmeisterschaft in die USA fährt. Am Samstag ist der Bundestrainer Gast im ZDF Sportstudio und könnte dort den Tormann-Hammer bereits offiziell verkünden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen