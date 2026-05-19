›Driving Days‹: Die Auto-Trends im Westfield Donau Zentrum

Bei den „Driving Days“ heißt es im Westfield Donau Zentrum am 22. und 23. Mai wieder: Bühne frei für die neuesten Fahrzeugtrends, modernes Design und jede Menge Innovation.

Zwei Tage lang wird das Westfield Donau Zentrum zum Treffpunkt für alle, die sich für Mobilität, Technik und Fahrspaß begeistern. Ob sportlich, vollelektrisch oder besonders familienfreundlich – zahlreiche Top-Marken präsentieren ihre aktuellen Modelle und Neuheiten. Mit dabei sind unter anderem Peugeot, Citroën, Ford, Kia, Jeep, Alfa, Fiat, XPENG, Leapmotor oder Toyota sowie die neuesten Modelle von BYD.

Die „Driving Days“ präsentieren die aktuelle Farzeugpalette.

© oe24/Fuhrich

Mobilität erleben: Innovationen zum Anfassen

Die Besucher erwartet eine große Auswahl – vom kompakten Citycar bis hin zum leistungsstarken SUV. Besonders beliebt: Die Fahrzeuge dürfen nicht nur bestaunt, sondern auch direkt von innen erlebt werden. Probesitzen und Technik hautnah kennenlernen ist ausdrücklich erwünscht. Leise, effizient und voller moderner Technologien: Bei den Driving Days stehen vor allem Elektro- und Hybridfahrzeuge im Fokus. Die neuesten Modelle zeigen, wie weit sich die Mobilität der Zukunft bereits entwickelt hat. Mehr Reichweite, hoher Komfort und intelligente Assistenzsysteme machen die neuen Fahrzeuge für immer mehr Menschen interessant.

Händler geben Einblicke in die technischen Highlights. © oe24/Fuhrich

Alternative Antriebe: Die Zukunft fährt vielseitig

Technologie. Elektrofahrzeuge stehen für lokal emissionsfreies Fahren, ein leises Fahrerlebnis und wachsende Reichweiten. Parallel dazu arbeiten Hersteller an weiteren Technologien, um Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Als vielversprechend gelten Wasserstoffantriebe ebenso wie sogenannte E-Fuels – synthetisch erzeugte Kraftstoffe aus Strom, Wasser und CO2, die bestehende Verbrennungsmotoren klimafreundlicher machen könnten. Die Entwicklung zeigt: Die Mobilität der Zukunft wird vielfältig sein und unterschiedliche technologische Ansätze miteinander verbinden.

Smart finanziert

Experten beraten & geben Tipps Beratung vor Ort: Die „Driving Days“ bieten neben Fahrzeugpräsentationen auch persönliche Beratung. Fachleute stehen für Fragen zu Antriebstechnologien, Ausstattung und Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung. So gibt es für nahezu jedes Budget eine passende Möglichkeit, den Traum vom neuen Auto zu verwirklichen. Auch das Thema Finanzierung spielt eine wichtige Rolle. Die teilnehmenden Autohäuser informieren über aktuelle Leasingangebote und flexible Finanzierungsmodelle.

Treffpunkt für alle Autofans: Driving Days am 22. Mai von 9 bis 20 Uhr und am 23. Mai von 9 bis 18 Uhr im Westfield Donau Zentrum, 1220 Wien, Wagramer Straße 94.

www.drivingdays.at

Auf einen Blick: Die Automodelle führender Automarken. © oe24/Fuhrich

Top-Aussteller:

MVC MOTOR GmbH

Fiat

Jeep

Alfa

Ford

Peugeot

Citroën

HERMANN SCHMID GmbH

XPENG

HERMANN SCHMID GmbH

Leapmotor

AUTO WIEN MITTE

Kia

BYD STEINER

BYD

BERNHARD KANDL GmbH

Toyota