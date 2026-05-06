Straka nach Miami-Aufholjagd bereit für den nächsten Sieg

Österreichs Golf-Aushängeschild Sepp Straka schlägt ab Donnerstag in Charlotte ab. Bei der Truist Championship geht es für den Wiener nicht nur um die Titelverteidigung, sondern auch um ein sattes Preisgeld.

Sepp Straka startet am Donnerstag im Quail Hollow Club in Charlotte in die Truist Championship. Es ist die Rückkehr an den Ort, an dem er vor einem Jahr zwar den Cut bei der PGA Championship verpasste, nun aber als Titelverteidiger des Signature Events antritt. Kurios: Seinen vierten PGA-Titel holte der 33-Jährige im Vorjahr in Philadelphia, da der Platz in Charlotte für das Major reserviert war. Nun will der Weltranglisten-13. auf dem anspruchsvollen Kurs in North Carolina erneut zuschlagen.

Hohe Ansprüche trotz Top-Form

Obwohl Straka am vergangenen Wochenende in Miami mit einer beeindruckenden Aufholjagd vom 34. noch auf den vierten Platz stürmte, zeigt er sich selbstkritisch. "Es hat sich bisher noch nicht so angefühlt, als hätte alles zusammengepasst", meinte der Wiener trotz acht geschaffter Cuts bei zehn Starts. Besonders sein kurzes Spiel hielt ihn zuletzt im Rennen, während er beim Putten noch Steigerungspotenzial sieht. In Charlotte, wo auf dem 20-Millionen-Dollar-Event ohne Cut gespielt wird, muss Straka vor allem bei den langen Schlägen präzise sein.

Harte Greens als Wunschszenario

Die Bedingungen im Quail Hollow Club könnten dem Österreicher diesmal entgegenkommen. Während der Platz im Vorjahr wetterbedingt durchnässt war, hofft Straka heuer auf harte Grüns. "Da kommt es wirklich darauf an, wie du den Ball triffst", erklärt der zweifache Olympia-Teilnehmer. Trotz der Absage von Branchenprimus Scottie Scheffler ist das Feld hochkarätig besetzt: 46 der Top 50 des FedExCup-Rankings sind am Start. Für Straka ist es der letzte große Härtetest vor der in Kürze anstehenden PGA Championship.