Gewitter im Anmarsch: Hier kann es heute krachen

In Teilen Österreichs muss man am Dienstag mit Gewittern rechnen

Der Dienstag beginnt oft sehr sonnig, teils sogar wolkenlos. Lediglich zwischen Unterkärnten und dem Tiroler Oberland sind in der Früh noch Restwolken und Restschauer anzutreffen. Ab Mittag bilden sich in weiten Teilen Österreichs Quellwolken und es gehen oft Regenschauer nieder. Dabei muss man auch mit Gewittern rechnen, am ehesten rund um Oberösterreich. Trocken bleibt es lediglich ganz im Nordosten und Osten. Der Wind weht meist nur schwach. Frühtemperaturen 2 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 23 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

So geht es weiter

Zur Wochenmitte sorgt Störungseinfluss für wechselhafte Wetterverhältnisse. Im Osten ist es anfangs noch recht sonnig und trocken, im Westen hingegen ist es von der Früh weg eher trüb und nass. Im Tagesverlauf breiten sich Wolken und Regenschauer auf weite Teile Österreichs aus, der Niederschlagsschwerpunkt bleibt aber im Westen. Auch Gewitter sind möglich. Ganz im Osten bleibt es die meiste Zeit trocken. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, an der Alpennordseite zeitweise auch lebhaft, überwiegend aus West. Frühtemperaturen 5 bis 11 Grad, Tageshöchsttemperaturen 16 bis 24 Grad, mit den höchsten Werten im Osten und Südosten.

Im Norden und Osten bringen Störungsreste am Donnerstag nochmals wechselnde Bewölkung und den einen oder anderen Regenschauer hervor. Örtlich kann es auch gewittrig werden. Zudem bläst abschnittsweise recht lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen. Nach Westen und Süden hin überwiegt bereits der sonnige Wettercharakter und der Wind flaut weitgehend ab. Frühtemperaturen 5 bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 18 bis 24 Grad.