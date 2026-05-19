Bis zu 30 Grad: Jetzt kommt der Sommer

Pünktlich zu Pfingsten wird es in Österreich sommerlich warm

Der Dienstag startet in weiten Teilen Österreichs freundlich und häufig sogar wolkenlos. Nur zwischen Unterkärnten und dem Tiroler Oberland halten sich in den Morgenstunden noch einzelne Restwolken und lokale Schauer. Im Laufe des Tages entstehen zunehmend Quellwolken, die vielerorts Regenschauer bringen. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich, besonders im Norden des Landes. Trocken bleibt es voraussichtlich nur im äußersten Nordosten. Der Wind weht überwiegend schwach. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 und 10 Grad, tagsüber werden 17 bis 23 Grad erreicht – die höchsten Werte im Osten.

Zur Wochenmitte gestaltet sich das Wetter wechselhaft. Während es im Osten zunächst noch sonnig und meist trocken bleibt, dominieren im Westen bereits am Morgen dichte Wolken und Regen. Im Tagesverlauf breiten sich Schauer und Wolken auf große Teile Österreichs aus, wobei der Westen erneut den Schwerpunkt der Niederschläge bildet. Auch Gewitter sind möglich. Im äußersten Osten bleibt es überwiegend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Alpennordseite zeitweise lebhaft aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 24 Grad.

Am Donnerstag sorgen Störungsreste vor allem im Norden und Osten noch für wechselnde Bewölkung sowie einzelne Schauer und Gewitter. Dazu frischt zeitweise lebhafter Nordwind auf. Im Westen und Süden setzt sich dagegen zunehmend sonniges Wetter durch. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 24 Grad.

Bis zu 30 Grad

Am Freitag baut sich von Westen her Hochdruckeinfluss auf. Bereits am Freitag zeigt sich vor allem im Westen, Süden und Teilen Oberösterreichs häufig die Sonne. Im Osten und Nordosten halten sich zunächst noch einige Wolken, die Schauerneigung geht aber deutlich zurück. Am Alpenostrand weht stellenweise noch kräftiger Nordwest- bis Nordwind. Die Temperaturen erreichen 19 bis 26 Grad.

Am Samstag dominiert unter Hochdruckeinfluss verbreitet sonniges und frühsommerlich warmes Wetter. Auch im Bergland bleiben größere Quellwolken die Ausnahme. Bei meist schwachem Wind steigen die Temperaturen auf 22 bis 28 Grad, im Westen sind lokal sogar bis zu 30 Grad möglich.

Der Pfingstsonntag präsentiert sich überwiegend sonnig. Nur vereinzelt treten Frühnebelfelder auf, in den Alpen zeigen sich zeitweise einige Wolken. Dazu weht mäßiger bis lebhafter Wind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 30 Grad.