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In ALLEN Lidl-Filialen: Das ändert sich für Kunden
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Angekündigt

In ALLEN Lidl-Filialen: Das ändert sich für Kunden

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17.05.26, 17:45
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Der Diskonter Lidl krempelt seine Märkte komplett um und schafft die klassischen Wühltische ab. 

Statt ständig wechselnder Aktionsflächen gibt es künftig sechs feste Themenwelten und QR-Codes.  

Der Diskonter startet eine große Umstellung seiner Märkte und krempelt jetzt seine mehr als 250 Filialen in Österreich um. Das Unternehmen verabschiedet sich schrittweise von den bekannten Wühltischen und den ständig wechselnden Aktionsflächen an Montagen und Donnerstagen zugunsten eines klar strukturierten Systems mit sechs dauerhaften Themenwelten. Mit der neuen Ladenstruktur soll ein einheitliches Einkaufserlebnis geschaffen werden. Ziel der Maßnahme ist es, dass Kunden Produkte schneller finden und sich im Geschäft leichter orientieren können.

Sechs neue Bereiche

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, werden künftig Non-Food-Produkte übersichtlich nach festen Bereichen gegliedert. Die Eigenmarke Parkside steht dabei für Baumarkt und Garten, Crivit deckt den Bereich Sport und Freizeit ab, während Silvercrest für Küche und Haushalt zuständig ist. Die Marke Livarno steht künftig für Wohnen, Esmara für Mode sowie Lupilu für Baby-, Kinder- und Spielwaren. Diese neue Struktur gilt laut Unternehmensangaben in allen Ländern, in denen der Diskonter aktiv ist – und somit auch direkt in Österreich.

In ALLEN Lidl-Filialen: Das ändert sich für Kunden
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Flexibilität bleibt bestehen

Gleichzeitig bleibt das Konzept trotz der festen Struktur weiterhin flexibel. Saisonale Schwerpunkte wie Gartenartikel im Frühling oder Heimtextilien im Winter können von den Filialen auch in Zukunft angepasst werden. Zusätzlich setzt das Unternehmen verstärkt auf die Verbindung von Filiale und Online-Shop. Über spezielle QR-Codes an den Regalen können Kunden direkt auf den Online-Shop zugreifen und dort Produkte bestellen, falls diese vor Ort einmal nicht verfügbar sein sollten. Damit will der Diskonter den stationären Handel und das Online-Angebot noch enger miteinander verknüpfen.

Erleichterung für Mitarbeiter

Für die Mitarbeiter in den Filialen bringt die großflächige Umstellung ebenfalls konkrete Vorteile mit sich. Da die verschiedenen Bereiche künftig dauerhaft an ihrem festen Platz bestehen bleiben, reduziert sich der wöchentliche Aufwand für ständige Umbauten der Verkaufsflächen erheblich. Der Abschluss dieser Umstrukturierung erfolgt ohne subjektive Bewertungen des neuen Konzepts.

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