Rösinger: Vermodern, aber bitte mit Humor

THE JOY OF AGEING: Christiane Rösingers Ratgeber.

Die deutsche Musikerin (u. a. „Lassie Singers“) und Journalistin Christiane Rösinger wurde einem breiteren Publikum hierzulande durch ihre amüsanten Fußnoten bekannt, die sie dem Buch Iowa von Stefanie Sargnagel hinzufügen durfte. Als korrigierendes Element sozusagen, wenn Sargnagel Begebenheiten ihres gemeinsamen Aufenthalts 2022 am Grinnell College im titelgebenden US-Bundesstaat anders erinnerte als sie.

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Ein bissi was tut immer weh

Wehwehs. Nun hat Rösinger mit The Joy of Aging wieder ein eigenes Buch veröffentlicht. Wie schon in ihrem Debüt Das schöne Leben (2008) geht es auch hier um autobiografische Beobachtungen, und die widmen sich angenehm unverbogen dem Thema Altern. Schon auf Seite eins wird man in die Lebensrealität der Autorin eingesaugt, die am Morgen ihre „Liste meiner gesammelten körperlichen Missempfinden, Schmerzen und Gebrechen“ durchgeht, bevor der Tag beginnt. Je nach eigener Lebensrealität spüren sich die Schilderungen übertrieben oder seltsam bekannt an. Berliner Urgestein Rösinger kann ihre Wehwechen gut benennen, vom Rücken zum Knöchel bis hin zum Herz, das bissi groß und bissi zu schwach ist.

Ungeschönt

Rösinger gibt den ungeschönten Blick auf sich selbst und ihre Welt wieder, was diese Lektüre gerade besonders schön macht.Denn Altern ist oft schambesetzt, lustlos, schauen wir auf Insta, könnte man meinen, wir modern schon ab 30 alle dahin, wenn wir uns nicht ständig selbstoptimieren. Das alles fällt hier in diesem persönlichen und reflektierten Text weg. So viel Offenheit ist sehr erfrischend, besonders an den Stellen, wenn die Autorin lebensklug Verjüngungstrend entlarvt.Rösingers Fazit: Wenn nicht alle so viel darüber reden würden, hätte sie selbst das Altern auch nicht so stark bemerkt. Unser Fazit: Ein Buch, das Sie gut Ihrer Mama oder einer anderen wichtigen Person schenken können, deren Alter einfach schnurzegal ist, weil es sie nicht definiert.