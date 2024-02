Wirbel um "Blade Frauen in den Medien": Autorin Sargnagel über Fatshaming

In zwei Postings fordert sie: "Soziale Gerechtigkeit statt Mobbing".

Die Wiener Kabarettistin und Autorin Stefanie Sargnagel (mit echtem Namen heißt sie Sprengnagel und ihr aktuelles Buch "Iowa" ist derzeit in den Morawa-Charts auf Platz drei in der Sparte "Belletristik") sorgt mit zwei Postings auf Facebook für rege Diskussionen. Und trifft dabei gerade in der Fastenzeit, wo es viel um Körper, abnehmen und Verzicht geht, einen Nerv.

Diskussion trifft Nerv

Sie wendet sich in ihrem Statement gegen Fatshaming. Schon am 13.2. hat sie mit ihrer Aussage: "Blade Frauen in Medien: ich will einfach nur existieren ohne dass fremde Menschen mich fertig machen…" eine Diskussion gestartet mit über 170 Kommentaren in 24 Stunden. Ihre Aussage soll sich, wie aus den Antworten hervorgeht, auf einen Artikel beziehen, in dem es um adipöse und mehrgewichtige Personen geht.

Disziplinierung?

Die Autorin bekrittelt im Zusammenhang mit Fatshaming besonders die Übergriffigkeit, die Annahme, als mehrgewichtige Person sei man zu faul zum abnehmen oder zu wenig informiert. Sargnagel schreibt: "Leute sind nicht übergewichtig, weil sie sich zu wenig über Diäten und Ernährungsumstellung informiert haben und auf Tipps warten von Menschen die noch nie Übergewicht hatten. Ich kenne niemanden der sich so gut mit Nährstoffen, Intervallfasten, Diäten, etc. auskennt wir übergewichtige Frauen. (...) Wenn man eine Veranlagung zu Übergewicht hat ist man in Punkto Disziplinierung oft schon genug damit beschäftigt nicht kontinuierlich zuzunehmen."

Ratschläge

Sargnagel, die in ihrem Buch "Iowa" auch auf Körper, Gewicht und die Wahrnehmung beider eingeht, wirft in einem neuen Posting die Frage auf: "Bezüglich meines gestrigen Posts möchte ich diese Doku empfehlen und fragen: Wieviele Menschen die nachhaltig Gewicht und vor allem viel Gewicht verloren haben kennt ihr wirklich? (Ohne Essstörung, ohne Mageneingriff, ohne Hormonspritze?) Kennt ihr nicht viel mehr Menschen, die seit Jahrzehnten versuchen abzunehmen?"

Während die Autorin versucht ihren Standpunkt klar zu machen, kommentieren wieder einige User mit Abnehm- und Fastentipps.