Sargnagel entdeckt Amerika

IOWA: Das neue Sargnagel-Buch.

Stefanie Sargnagel zu lesen, ist wie seltsame Dinge zu beobachten, die man nicht so ganz fassen kann. Es ist witzig und verrückt und äußerst unterhaltsam.In ihrem neuen Buch „Iowa - Ein Ausflug nach Amerika“ wagt sich Sprengnagel, deren Texte sich oft um wienerische oder österreichische Eigenheiten drehen, in die USA. Sie soll in einem kleinen Kaff in dem mittel-westlich gelegenen Bundesstaat „Creative Writing“ unterrichten.

Sargnagel: Skurril und ernst

Clash Diese spezielle Reise, die Sargnagel mit der deutschen Musikerin Christiane Rösinger unternommen hat, ist voller skurriler Beobachtungen; immer wieder ist der „Clash of Cultures“ zu spüren. Denn für die zwei Reisenden ist alles neu und spannend - jeder Ortswechsel, jeder Einkauf im Supermarkt. Die Lektüre bietet viel Stoff zum Lachen, schmunzeln und Kopfschütteln. Zudem schreckt die Autorin auch nicht vor ernsten Themen zurück, wenn sie über Los Angeles schreibt, dass diese „Weltgewandtheit versprechende Stadt eine Riesenobdachlosensiedlung ist“. (Leo)

AUSZUG AUS DEM BUCH: „Iowa“

»Ich hab das Plumpsklo renoviert. Jetzt macht es richtig Spaß draufzugehen, schreibt Christiane per Whatsapp-Nachricht. Ein Besuch ihres Kleingartens ist geplant, eine Siedlung am Rande Berlins, in Pankow.