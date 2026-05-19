Invasive Pflanzen bedrohen Niederösterreich – das Land schlägt zurück

Sie kommen, sie wuchern, sie verdrängen alles: Immer mehr gefährliche Fremdpflanzen breiten sich in Niederösterreich aus – und die Gemeinden stehen oft hilflos da. Jetzt greift das Land ein!

Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) macht ernst: Mit einer brandneuen Neophytenberatung werden Gemeinden ab sofort bei der Bekämpfung invasiver Arten unterstützt. "Nur gemeinsam können wir diesem Problem begegnen", so Rosenkranz.

Harmloser Garten, riesiges Problem!

© FPÖ NÖ

Was viele nicht wissen: Viele dieser Problempflanzen kamen ursprünglich als hübsche Zierpflanzen ins Land – oder versteckten sich in internationalen Warenlieferungen. Heute verdrängen sie heimische Pflanzen, zerstören ganze Lebensräume und verursachen massive Schäden – ökologisch wie wirtschaftlich. Und ausgerechnet jetzt, im Frühling, explodiert ihre Ausbreitung!

Das steckt hinter dem neuen Angebot

Gemeinden können ab sofort zwischen zwei Modulen wählen:

Modul 1: Infovortrag + Flurbegehung – Pflanzen erkennen, Bekämpfung lernen

Modul 2: Freiwilligeneinsatz direkt im Gelände

Den Anfang macht Sieghartskirchen – als erste Gemeinde hat sie sich bereits für Modul 1 angemeldet! Rosenkranz warnt:" Aufklärung, konsequente Kontrolle und rasche Entfernung sind unerlässlich. Je mehr mitmachen, umso besser!"