Invasive Pflanzen bedrohen Niederösterreich – das Land schlägt zurück

Sie kommen, sie wuchern, sie verdrängen alles: Immer mehr gefährliche Fremdpflanzen breiten sich in Niederösterreich aus – und die Gemeinden stehen oft hilflos da. Jetzt greift das Land ein!
Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) macht ernst: Mit einer brandneuen Neophytenberatung werden Gemeinden ab sofort bei der Bekämpfung invasiver Arten unterstützt. "Nur gemeinsam können wir diesem Problem begegnen", so Rosenkranz.
Harmloser Garten, riesiges Problem!
Was viele nicht wissen: Viele dieser Problempflanzen kamen ursprünglich als hübsche Zierpflanzen ins Land – oder versteckten sich in internationalen Warenlieferungen. Heute verdrängen sie heimische Pflanzen, zerstören ganze Lebensräume und verursachen massive Schäden – ökologisch wie wirtschaftlich. Und ausgerechnet jetzt, im Frühling, explodiert ihre Ausbreitung!
Das steckt hinter dem neuen Angebot
Gemeinden können ab sofort zwischen zwei Modulen wählen:
- Modul 1: Infovortrag + Flurbegehung – Pflanzen erkennen, Bekämpfung lernen
- Modul 2: Freiwilligeneinsatz direkt im Gelände
Den Anfang macht Sieghartskirchen – als erste Gemeinde hat sie sich bereits für Modul 1 angemeldet! Rosenkranz warnt:" Aufklärung, konsequente Kontrolle und rasche Entfernung sind unerlässlich. Je mehr mitmachen, umso besser!"