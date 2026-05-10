Der Eurovision Song Contest 2026 ist eröffnet!

In einer zweistündigen Zeremonie zogen die 35 teilnehmenden Länder über den türkisen Teppich ins Wiener Rathaus und stellten sich zum ersten Mal den tausenden Fans.

Wir sind Song Contest. Nach 1967 und 2015 ist Wien jetzt wieder das Epizentrum des Pop. Am Sonntag wurde der 70. Song Contest vor 15.000 Fans am Rathausplatz mit dem Einzug der 35 Teilnehmerländer offiziell eröffnet. Eine umjubelte Flaggenparade von Albanien bis zum Vereinigten Königreich.

Sarah Engels © APA/GEORG HOCHMUTH

Delta Goodrem © APA/GEORG HOCHMUTH

Für Selfiealarm sorgte dabei „Superstar“ Boy George, der ja im Duett mit Senhit für San Marino antritt. Am türkisen Teppich erntete der Kult-Star den größten Applaus. Beim ORF-Interview gab sich Boy George etwas wortkarg und überließ Senhit das Rampenlicht.

Senhit (San Marino) mit Boy George © APA/MAX SLOVENCIK

Für Hochspannung der Israeli Noam Bettan, der von mehr als doppelt so vielen Securitys umringt war, wie die anderen Kandidaten.

Noam Bettan mit Securitys © APA/GEORG HOCHMUTH

Linda Lampenius x Pete Parkkonen © APA/GEORG HOCHMUTH

Cosmó bestreitet "Flaggen-Finale"

Als 35. und letzter Teilnehmer durfte um 18:46 Uhr dann endlich auch unser Cosmó, der als Vorbereitung noch einen Tanzkurs zündete, mit der rot-weiß-roten Fahne in der Hand über den Turquise Carpet laufen. Eine gute Probe für das Finale, wo er ja mit Startnummer 25 ebenfalls als letzter Teilnehmer ins Rennen geht. Seinen neuen Look (siehe Story rechts) zeigte er allerdings bei der Eröffnung nicht. Cosmó hat sich ja, wie bereits im oe24-Interview angekündigt, die Make-up-Tipps von Conchita zu Herzen genommen - hebt sich diese aber wahrscheinlich für die Live-Shows auf.

Cosmo beim ESC-Opening © APA/GEORG HOCHMUTH

Wollten die ESC Stars nach der Flaggenparade noch in den Festsälen des Rathaus abfeiern, so steht für 15 Kandidaten schon am Montag um 15 Uhr die erste Durchlaufprobe unter der Moderation von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski an. Ab 21 Uhr steigt dann die so wichtige Jurywertung. Da sind dann zum ersten Mal auch 10.500 Fans in der Stadthalle live dabei. Am Dienstag fällt dann die erste TV-Entscheidung (21 Uhr, ORF1). Am 16. Mai steigt das große Finale. Geht es nach den Wetten, dann gewinnen die Finnen.