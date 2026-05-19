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Ausgebüxt! Känguru hoppelt nachts vor Krankenhaus in Waidhofen
© ORF

Nächtliche Begegnung

Ausgebüxt! Känguru hoppelt nachts vor Krankenhaus in Waidhofen

19.05.26, 10:09
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Mitten in der Nacht, kurz vor halb fünf Uhr früh: Ein Rettungssanitäter traut seinen Augen nicht – vor dem Krankenhaus Waidhofen an der Ybbs hoppelt seelenruhig ein Känguru herum! 

Sanitäter Niklas Tiefenböck war in der Nacht auf Samstag im Einsatz, als ein Lkw-Fahrer mit Warnblinkanlage auf das ungewöhnliche Tier aufmerksam machte. "Dann hat er auf das Tier hingedeutet, das Känguru. Und da waren wir uns schon sicher, dass das kein Tier ist, was normalerweise hier herumhüpft", so Tiefenböck. Um 5 Uhr früh musste er sogar zweimal hinschauen – dann war klar: Es handelt sich tatsächlich um ein Wallaby-Känguru. Medizinische Hilfe brauchte das Tier zum Glück keine – es hoppelte munter vor der Eingangstür herum.

Feuerwehr, Leitstelle, Tierpark – die „Känguru-Rettungskette"

Weil die Sanitäter kurz darauf zu einem echten Einsatz gerufen wurden, meldeten sie die Sichtung an die Leitstelle. Die alarmierte die zuständigen Stellen – und Mitarbeiter des örtlichen Tierparks fingen das ausgebüxte Tier rasch wieder ein.

Kein Einzelfall! "Serientäter auf vier Pfoten"

Und das Verrückteste: Es ist nicht das erste Mal! Bereits im Dezember 2023 trieb sich ein Känguru aus demselben Tierpark beim Bahnhof herum.

Känguru ist Wiederholungstäter

Die Polizei bestätigt: Das Känguru ist ein echter Wiederholungstäter – schon mehrfach ausgebüxt! Und als wäre das nicht genug: Anrainer berichten, dass in Waidhofen in den vergangenen Jahren auch schon ein Pfau und sogar ein Luchs durch den Ort spaziert sind. Vom Tierpark selbst? Kein Kommentar.

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