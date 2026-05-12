Wiener Öffi-Offensive zum Eurovision Song Contest

In Wien macht sich langsam, aber sicher das Song-Contest-Fieber breit. Mit Party-Bim, Karaoke und längeren Öffi-Zeiten tragen auch die Wiener Linien ihren Teil dazu bei, die Bundeshauptstadt zur großen ESC-Bühne werden zu lassen.

Ab dem heutigen Dienstag ist auf der Linie 49 eine Straßenbahn unterwegs, die Wien so noch nicht gesehen hat: Zwischen Volkstheater und Stadthalle wird die "WL x Song Contest"-Bim von 14 bis 22 Uhr zur fahrenden Party-Tram. Dann nämlich wartet auf die Fahrgäste in der "rollenden Bühne" musikalische Live-Unterhaltung vom Feinsten. "Mitfeiern ist ausdrücklich erwünscht", versichern die Wiener Linien. Wer ein gültiges Ticket hat, darf einfach einsteigen und mitfeiern.

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"In der ganzen Stadt spürt man die ESC-Stimmung und die Wiener Linien spielen eine besonders wichtige Rolle. Sie bringen ihre Fahrgäste nicht nur rasch und sicher durch die Stadt, sondern leisten mit Party-Bim und U-Bahn-Stars einen bunten Beitrag zum ESC-Feeling für alle. Neben einem gültigen Ticket darf diese Woche der Tanzschein nicht fehlen", betont Öffi-Stadträtin Ulli Sima, die sich beim gesamten Team der Wiener Linien für das große Engagement bedankt.

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Schon zum "Soft Launch" am Montag lockte eine Jam Session zahlreiche Besucher zum Karlsplatz, bevor die Party-Bim auf der Linie 49 heute offiziell Fahrt auf Schiene geht. Doch keine Angst: Wer heute nicht zusteigen kann, hat auch am Donnerstag sowie am Finaltag am Samstag die Möglichkeit, in der Party-Bim abzufeiern. Darüber hinaus finden Mittwoch und Freitag auch sogenannte "Sing-Alongs" in der "WL x Sound Lounge" am Karlsplatz statt, wo gemeinsam bekannte ESC-Klassiker und Hits gesungen werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bims und U-Bahnen bis spät in die Nacht

Generell wird das Öffi-Angebot aufgrund des großen Andrangs zum ESC deutlich ausgeweitet. Die U2 und U6 fahren bereits häufiger, rund um die Generalprobe und das große Finale werden zusätzlich auch die Linien 6, 18 und 49 länger unterwegs sein. Nach dem Finale rollen dann alle U-Bahn-Linien sogar bis weit nach Mitternacht (etwa 2 Uhr Früh) eng getaktet (alle 5 bis 7,5 Minuten) durch die Stadt.

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Zusätzlich wird das Infopersonal der Wiener Linien die gesamte Woche in speziellen ESC-Warnwesten an den großen Knotenpunkten gut sichtbar und jederzeit ansprechbar sein. Aktuelle Betriebsinfos und Fahrpläne finden sich auch auf www.wienerlinien.at sowie in der WienMobil App.

"Als Wiener Linien bringen wir Großveranstaltungen gerne und oft auf Schiene, deshalb ist der Song Contest für uns auch eine Möglichkeit zu zeigen, was die Wiener Öffis alles leisten. Unser Ziel ist es, den erwarteten Andrang zuverlässig zu bewältigen und gleichzeitig eine klare Orientierung für internationale Gäste zu bieten. Nicht zu kurz wird diese Woche auch die Party-Stimmung kommen", erklärt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.