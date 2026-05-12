ÖBB: Attraktivierung der Pottendorfer Linie schreitet zügig voran:

Die Pottendorfer Linie wird zur Mega-Baustelle! Zwischen Wampersdorf und Ebenfurth laufen die Arbeiten auf Hochtouren - doch für tausende Pendler aus dem Burgenland und Ungarn gibt es einen herben Dämpfer.

Die Modernisierungsarbeiten an der Pottendorfer Linie zwischen Wampersdorf und Ebenfurth laufen seit August 2025 auf Hochtouren. Der neue Bahnhof Ebenfurth nimmt Gestalt an, Bahnsteig und Dach stehen bereits. In Pottendorf-Landegg ist der alte Bahnhof Geschichte, die neue Brücke über den Werkskanal entsteht. Und dazwischen dehnt sich ein viergleisiges Kreuzungsbauwerk für Züge aus. Das Genehmigungsverfahren für die Schleife Richtung Burgenland ist noch nicht abgeschlossen – ein Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof ist anhängig.

Ebenfurth: Bahnsteig & Dach stehen

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In Ebenfurth ist der neue Bahnhof an den Umfahrungsgleisen bereits deutlich sichtbar. Der Bahnsteig samt Dach steht bereits. Der Personentunnel nimmt Form an. Zahlreiche Oberleitungs- und Signalbauarbeiten sind erledigt. Bis August erfolgt die Neu-Errichtung eines Anschlussgleises zum Rübenlagerplatz und der Neubau des Rübenlagerplatzes selbst. Außerdem laufen Arbeiten für den Zugang von Seiten Haschendorf. Am Ortsende Richtung Eggendorf finden Arbeiten zur Kabelverlegung statt. Ein Begleitweg zur Bahn entsteht.

Pottendorf: Neben Alt mach Neu

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Seit Jänner fahren Züge zwischen Pottendorf und Ebenfurth nur auf einem von zwei Gleisen. Wir errichten eine neue Brücke über den Werkskanal. Die alte ist bereits abgebrochen, die neue entsteht direkt daneben. Oberleitungsarbeiten sind weit fortgeschritten. Der Personendurchgang in der Haltestelle wird modernisiert und an die neuen Verhältnisse angepasst. Ab Mitte 2027 gelangen Fahrgäste hier barrierefrei und komfortabel zum Zug. Im an die Haltestelle angrenzenden Straßenbereich (Jägerweg, Linke Bahnzeile) sind derzeit Einschränkungen erforderlich. Wir ersuchen Anrainer:innen die vorübergehend beengte Platzsituation zu beachten. Im August wandert das Baufeld von der Linken Bahnzeile auf die Rechte.

Was gebaut wird - und warum!

Das Projekt ist gigantisch: Neue Bahnhöfe, modernisierte Strecken und ein spektakuläres 1,6 km langes Kreuzungsbauwerk, bei dem Züge buchstäblich auf mehreren Ebenen aneinander vorbeifahren - wie ein Autobahn-Tunnel für Züge! Ohne diesen Ausbau käme der gesamte Bahnverkehr zwischen Wien, Wiener Neustadt und dem Süden ins Stocken.

Der Fortschritt in Ebenfurth und Pottendorf

In Ebenfurth ist der neue Bahnhof schon gut sichtbar - Bahnsteig und Dach stehen bereits! In Pottendorf entsteht gerade eine neue Brücke über den Werkskanal, die alte wurde bereits abgebrochen. Ab Mitte 2027 geht's dort barrierefrei zum Zug.

Bittere Pille für Burgenland-Pendler!

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Genehmigungen für die Schleife Richtung Burgenland gekippt - und auch der Verfassungsgerichtshof hat die ÖBB-Beschwerde im März 2026 abgewiesen! Jetzt liegt der Fall beim Verwaltungsgerichtshof.