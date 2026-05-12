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Überleben in der Steinzeit: MAMUZ-Familienfest am 16.+17.5.
© MAMUZ

Ausflugsziel

Überleben in der Steinzeit: MAMUZ-Familienfest am 16.+17.5.

12.05.26, 11:32
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40.000 BC: Mammutjäger, Kelten und Co - das historische Familienfest am 16. und 17. Mai im MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya.  

Die Menschen in der Steinzeit waren perfekt an ihr Umwelt angepasst. In der Altsteinzeit waren sie Nomaden, lebten in mobilen Zelten und zogen den Tierherden nach. Sie nutzten alles, was die Natur ihnen bot. Ihre Werkzeuge waren aus Stein, ihre Kleidung aus Tierhäuten. In der Jungsteinzeit wurden die Menschen sesshaft, sie bauten Häuser und betrieben Ackerbau und Viehzucht. Ein Veränderungsprozess, der über Jahrhunderte dauerte.

Überleben in der Steinzeit: MAMUZ-Familienfest am 16.+17.5.
© MAMUZ

Wie sich dieses Leben angefühlt hat, können Besucher bei der Veranstaltung"40.000 BC: Mammutjäger, Kelten & Co“ am 16. und 17. Mai im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya hautnah erleben. Neben steinzeitlichen Mammutjägern sind Kelten, Römer und Wikinger zu Gast und zeigen eindrucksvoll die Entwicklung der Menschheit im Verlauf vieler Jahrtausende. Ein Fest mit Musik, Action und Aktivprogramm für Klein und Groß. Tickets & Programm unter www.mamuz.at. Auf nach Mistelbach also!

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