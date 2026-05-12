Rekord! Über eine MILLIARDE Fahrgäste nutzen Öffis in der Ostregion!

2025 war ein Boom-Jahr für Bus und Bahn - und die Zahlen sprechen für sich!

Die Ostregion fährt Rekord! Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) zählte 2025 sensationelle 1,152 Milliarden Fahrgäste - das sind satte 28 Millionen mehr als im Jahr davor! Selbst die Vor-Corona-Werte wurden damit deutlich übertroffen.

Die Highlights auf einen Blick!

Über eine Million Öffi-Stammkunden in der Ostregion

86.000 VOR KlimaTickets im Umlauf - ein Plus von 26 Prozent!

55,95 Millionen Tickets verkauft

918 Linien, 11.215 Haltestellen, 452 Bahnhöfe

Politiker jubeln!

© NLK Pfeiffer

Wiens Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ) freut sich: Die Zahlen zeigen, dass immer mehr Menschen im Alltag auf die Öffis setzen. NÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) verweist stolz auf den Bedarfsverkehr "leopoldi", der die letzte Meile in den Regionen abdeckt.

App boomt ebenfalls!

Die VOR AnachB App wurde 2025 mit 141,6 Millionen Routenabfragen regelrecht gestürmt - nochmals mehr als im Vorjahr! Fazit: Die Ostregion steigt um - und das in Rekordzahlen!