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Starkregen! Niederösterreich ist "Regenbundesland Nr. 1"
© APA / Martin Gerten

Niederschlag

Starkregen! Niederösterreich ist "Regenbundesland Nr. 1"

12.05.26, 11:59 | Aktualisiert: 12.05.26, 13:23
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Die beständige Trockenheit hat in den vergangenen Tagen hierzulande zumindest eine kurze Unterbrechung bekommen. " 

"Nach einer lang anhaltenden Trockenphase in Österreich, in der in manchen Regionen kaum bis gar kein Niederschlag verzeichnet wurde, hat es in den vergangenen fünf Tagen in Österreich immer wieder geregnet", sagte Klimatologe Alexander Orlik von der Geosphere Austria am Dienstag. 

Den meisten Niederschlag gab es in den vergangenen fünf Tagen im niederösterreichischen Pottschach (58,2 Millimeter) und Mönichkirchen (58,1 Millimeter), gefolgt von Fischbach in der Steiermark mit 52,8 Millimeter und auf der Rudolfshütte mit 51,2 Millimeter. In der Wiener Innenstadt wurden von der Geosphere 26,7 Millimeter Niederschlag verzeichnet.

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