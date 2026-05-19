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Stau Wien
© Getty Images

Wochenendverkehr

ARBÖ warnt vor Wiener Stau-Horror zu Pfingsten

19.05.26, 10:45
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Wien steht vor dem ultimativen Stau-Marathon, denn: Am Pfingstwochenende treffen Ferienstarter, Pendler und Kurzurlauber in der und rund um die Bundeshauptstadt aufeinander. 

Pfingsten steht vor der Tür - und damit ein langes Wochenende, das die Straßen in und um Wien an ihre Belastungsgrenze bringen könnte. Der ARBÖ warnt: Die erste Verkehrswelle rollt schon am Freitagnachmittag los, wenn österreichweit 3,27 Millionen Schüler in die Ferien starten - über 250.000 davon aus der Bundeshauptstadt. 

Wien Stau

Der ARBÖ erwartet an Pfingsten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit Stau-Gefahr.

© Getty Images

Dank prognostiziertem Kaiserwetter scheinen verstopfte Verkehrswege durch Kurzurlauber und Pendler vorprogrammiert. Besonders brenzlig dürfte es auf Stadtautobahnen, Ausfahrten aus Wien und beliebten Transitrouten werden. Wer Richtung Süden oder Westen will, sollte möglichst früh losfahren, um nicht den halben Urlaub am Asphalt zu verbringen. Vor allem die Südosttangente (A23), die Wiener Außenring Autobahn (A21) und die Ostautobahn (A4) Richtung Schwechat stehen auf der Stau-Hitliste. 

Ähnliches steht am Montag, den Feiertag, bevor: Wer nach Wien zurückkehrt, trifft vor allem vor den Toren der Stadt auf volle Straßen. Stop-and-Go auf Autobahnen und Landstraßen sind programmiert. Alternativrouten und frühes Losfahren wird dringend empfohlen, sonst heißt es: Motor abstellen und Radio an.

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