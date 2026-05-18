Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 105.40 aktien up +4.98% Andritz AG 73.90 aktien down -0.27% BAWAG Group AG 147.80 aktien up +1.93% CA Immobilien Anlagen AG 25.150 aktien down -0.4% DO & CO Aktiengesellschaft 183.40 aktien up +0.77% EVN AG 28.750 aktien up +1.41% Erste Group Bank AG 96.75 aktien down -0.26% Lenzing AG 23.950 aktien down -0.42% OMV AG 62.65 aktien down -0.48% Oesterreichische Post AG 31.450 aktien up +1.45% PORR AG 35.000 aktien down -3.31% Palfinger AG 34.100 aktien down -2.01% Raiffeisen Bank Internat. AG 46.220 aktien up +0.17% SBO AG 34.550 aktien up +1.17% STRABAG SE 87.80 aktien down -3.09% UNIQA Insurance Group AG 17.220 aktien up +1.06% VERBUND AG Kat. A 62.15 aktien up +0.81% VIENNA INSURANCE GROUP AG 68.00 aktien up +1.49% Wienerberger AG 22.660 aktien up +1.43% voestalpine AG 45.120 aktien up +0.76%
  1. oe24.at
  2. Business
René Benko
© APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Scheichs zappeln

Erste Benko-Entscheidung ist da: Krimi um 1,7 Milliarden Euro

Von
18.05.26, 16:18
Teilen

Gerichtsknall um Laura Privatstiftung: Scheichs müssen auf Geld warten. 

Am Montag kam es am Landesgericht in Innsbruck zum Showdown um René Benkos Laura Privatstiftung, von der 32 Gläubiger insgesamt 1,7 Milliarden Euro zurückhaben wollen. Rund eine Milliarde Euro wollen allein die Scheichs aus Abu Dhabi.

Der Knaller: Nur 32,7 Millionen Euro wurden vom Insolvenzverwalter Stefan Geiler anerkannt. Die Scheichs lässt er zappeln. Der Insolvenzverwalter berichtete in der Verhandlung von seinen Mühen, sich „einen Überblick über die sehr komplexe Unternehmensstruktur zu verschaffen“.

Die Laura Privatstiftung (benannt nach Benkos ältester Tochter) besitzt Immobilien in Deutschland (Berlin, Chemnitz, Leipzig), Italien (Gardasee), Vorarlberg (Chalet N samt Personalhaus in Lech), Steiermark (Stüblergut-Salla) und Zinshäuser und die Villa N in Innsbruck.

Scheichs zappeln

Die Stiftung soll selbst „nur“ 300 Millionen Euro haben und meldete bereits am 11. März Insolvenz an.
Denn im Jänner hatte ein internationales Schiedsgericht der Stiftung Forderungen von rund einer Milliarde Euro aufgebrummt. Die Experten des KSV1870 sagen gegenüber oe24, dass die Insolvenzverwaltung „große Beträge der Mubadala-Gruppe im Laufe des Verfahrens als berechtigt anerkennen wird“. Derzeit zappeln die Scheichs.

Kunst wird versteigert

Insolvenzverwalter Geiler will auch die Kunstsammlung versteigern lassen und 8 Millionen Euro aus Liechtenstein bekommen, die wegen eines dortigen Verfahrens gegen Benko eingefroren sind. Vor dem Crash half er laut News mit, Luxus-Immos der Laura zu versteigern. Jetzt muss er sein Handeln als Anwalt quasi selbst überprüfen.  

Darum wurde noch nicht mehr anerkannt

Eine konkrete Bezifferung der Aktiva der Laura Privatstiftung ist nach Angaben der Insolvenzverwalter jedenfalls noch nicht möglich. Die wesentlichen Vermögenswerte lassen sich aber wie folgt gliedern: Einerseits bestehen Immobilienportfolios für Deutschland, Tirol, Vorarlberg, Italien und ein Immobilienportfolio für den Bereich Forstwirtschaft, andererseits gibt es ein Portfolio an Unternehmensbeteiligungen sowie Wertpapierportfolios, Bankguthaben und eine Kunstsammlung, heißt es von der Creditreform. Rund um die Laura Privatstiftung wird es jedenfalls nicht langweilig.

Ausblick

Das Verfahren wird wohl viele Jahre in Anspruch nehmen, um "eine geordnete Abwicklung im Sinne der Gläubiger gewährleisten zu können", heißt es von Gläubigerschützern. Zunächst soll die Sicherung der aktuell noch vorhandenen Vermögenswerte erfolgen, erst im nächsten Schritt werden die "Abflüsse" an Vermögen überprüft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen